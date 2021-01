Stand: 05.12.2020 12:00 Uhr Spiel "Deutschland - das Quiz": Wer kennt das Land am besten?

Wer kennt Deutschland wie seine Westentasche? Mit diesem Quiz können 2 bis 6 Spieler ab 12 Jahren ihr Wissen über die Republik testen. In 300 Quizfragen geht es um Sport und Politik, Wissenschaft und Popkultur, Geographie, Alltag und Geschichte. Welcher Nachname ist der Häufigste? Wer erfand die deutsche Currywurst? Welcher Hit eroberte 1989 die Charts, als die Mauer fiel? Seit wann gibt es in Deutschland das Frauenwahlrecht? Wie viele Bundeskanzler gab es?

50:50-Joker hilft in der Not

Die Spielfiguren lassen sich auf die Punkteleiste der Spielbox stecken. Reihum liest ein Spieler eine Frage vor. Wer die Antwort kennt, schreibt sie auf - und erhält drei Punkte. Wer es nicht weiß, für den gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Wer sich danach festlegt und richtig tippt, bekommt noch zwei Punkte. Als letzte Hilfe kann man noch den 50:50-Joker wählen - wie in der Quizshow. Wer dann die richtige Antwort wählt, kann immerhin noch einen Punkt in der Runde verdienen. Je früher die Antwort richtig ist, desto mehr Punkte gibt es also.

Fazit

Durch die praktische Box lässt sich das Quizspiel auch unterwegs im Auto spielen und sehr gut mit auf Reisen nehmen.

"Deutschland - das Quiz" auf einen Blick Für wen? 2 bis 6 Spieler ab 12 Jahren Spieltyp Wissen Verlag? Moses Verlag Preis circa 15 Euro

