Safer Internet Day: Aufstehen gegen Hass im Netz

Sicherheit im Internet und in sozialen Medien ist nicht erst seit den jüngsten Hacker-Angriffen ein viel diskutiertes Thema. Auf Initiative der Europäischen Union findet jedes Jahr der Safer Internet Day (SID) statt. Termin: jeweils der Dienstag der zweiten Februar-Woche, in diesem Jahr also heute. Der Schwerpunkt 2019 sind Aktionen gegen Hass-Kommentare. Bundesweit laden verschiedenste Initiativen in zahlreichen Orten zu Veranstaltungen ein. Außerdem gibt es Online-Angebote.

Safer Internet Day: Hass im Netz

Der Safer Internet Day befasst sich 2019 mit Hass-Kommentaren im Netz und in sozialen Medien. Sonja Boddin will mit dem Verein "ichbinhier" eine Stimme gegen den Hass sein.







Informationen auf klicksafe.de

In Deutschland koordiniert die Aktion klicksafe unter Federführung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz die Angebote zum Safer Internet Day. Sie möchte dazu beitragen, dass Internet-Nutzer der Sicherheit im Netz mehr Aufmerksamkeit widmen. Zum aktuellen Thema des SID trägt klicksafe die Aktion #lauteralsderhass bei. Auf der Internetseite klicksafe.de gibt es dazu Informationen und Materialien zum Thema Hass-Kommentare. Nach einer aktuellen Umfrage lehnen 98 Prozent der Internet-Nutzer das Beleidigen und Beschimpfen von Menschen in sozialen Netzwerken ab. 16 Prozent gaben jedoch zu, selbst schon einmal einen "unsachlichen Kommentar" geschrieben zu haben.

Aktionen zum Safer Internet Day im Norden

In Hamburg beteiligt sich unter anderem die Volkshochschule mit mehreren Workshops am Safer Internet Day. Die Medienwerkstatt der Fabrik bietet Kindern die Möglichkeit, ausgewählte Computerspiele auszuprobieren und zu bewerten. Um Computerspiele geht es auch bei einer Veranstaltung im Landesmuseum Braunschweig. Die Aktion Love-Storm aus Lüchow bietet ein Online-Training zum Umgang mit Hass-Kommentaren. Das Landeskriminalamt Niedersachsen beteiligt sich ebenfalls online mit mehreren Themenpaketen. Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen auf der Website von klicksafe.

