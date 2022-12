Ratenkauf mit Null-Prozent-Finanzierung: Deal oder Mogelpackung?

Nur auf den ersten Blick. Kunden bekommen sie in Läden, aber auch bei Online-Käufen angeboten. Bei Online-Bestellungen legt man den Artikel in den Warenkorb und klickt auf die Bezahl-Methode Finanzierung. Dann kann es kompliziert werden. In der Regel muss man Formulare ausfüllen, anschließend wird die Identität geprüft, denn es handelt sich bei einer Ratenzahlung um einen Kreditvertrag. Da sind Daten und Nachweise nötig - etwa zum Arbeitsverhältnis, zum Lohn, zu laufenden Krediten. Bei Selbstständigen sind sehr häufig auch Steuerbescheide erforderlich. Man muss dazu wissen: Meist kommt die Finanzierung nicht vom Unternehmen selbst, sondern von einer Bank. Das heißt: Man kauft das Produkt beim Händler, der holt sich das Geld von der Bank und die Bank wiederum vom Kunden.