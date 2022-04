Neun-Euro-Ticket: Wie funktioniert es und wann kommt es?

Das Neun-Euro-Ticket gilt für alle Linienbusse, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen, außerdem für Nah- und Regionalverkehrszüge der 2. Klasse. Nicht gültig ist es in Fernverkehrs-Zügen wie ICE oder IC.

Das Neun-Euro-Ticket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Ein Beispiel: Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gekauften Neun-Euro-Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren und den Fähren der Kieler Fördeschifffahrt wird das Ticket akzeptiert. Nicht eingeschlossen sind Fähren zu den schleswig-holsteinischen Nordsee-Inseln sowie Fernverkehrs-Züge (ICE, IC, EC).