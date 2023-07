Lebensmittelmotten bekämpfen und einem Befall vorbeugen Stand: 03.07.2023 15:16 Uhr Motten in den eigenen vier Wänden sind lästig. Um die Schädlinge wieder loszuwerden, reichen meist einfache Maßnahmen. Chemische Mittel sollte man vermeiden, sie können der Gesundheit schaden.

Die Tiere siedeln sich gern in Vorratsräumen und Kleiderschränken an. Sind zum Beispiel Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Grieß, Dörrobst, Nudeln oder Nüsse befallen, ist das recht unappetitlich. Viele Menschen ekeln sich davor. Ärgerlich ist es auch, wenn Motten Löcher in Kleidungsstücke fressen.

Verschiedene Mottenarten mit verschiedenen Vorlieben

Es gibt verschiedene Mottenarten wie etwa die Dörrobst- oder die Mehlmotte. Die Dörrobstmotte (Plodia interpunctale) wird auch Vorratsmotte, Kornmotte oder Hausmotte genannt. Sie ist kälteempfindlich und frisst unter anderem Getreideprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Schokolade, Kakao und Kaffee. Die Mehlmotte (Ephestia kuehniella) ernährt sich - wie der Name schon sagt - überwiegend von Mehl. Wasser braucht sie nicht. Die Tiere sind in der Lage, dünne Verpackungen aufzubeißen und durch locker aufsitzende Deckel in Vorratsgefäße einzudringen.

Die Kleidermotte (Tineola bisselliella) ernährt sich in der Natur von Tierhaaren. Sie sucht sich auch gern Wohn- und Lagerräume als Lebensraum aus. Vor allem in dunklen Kleiderschränken legen die Weibchen Eier auf Wollstoffe, Federn und Pelze. Auch Polstermöbel mögen sie. Die Larven benötigen das in Tierhaaren enthaltene Protein Keratin. Sie verursachen somit Schäden an textilen Stoffen, meist in Form von vielen kleinen Fraßlöchern. Oft hinterlassen die Tiere auch zarte, weiße Fäden auf der Kleidung - die Gespinste.

So kann man einem Befall durch Lebensmittelmotten vorbeugen

Es ist relativ einfach zu verhindern, dass Motten sich im Haus oder in der Wohnung ausbreiten. Diese Maßnahmen wirken vorbeugend:



beim Einkauf darauf achten, dass die Verpackung der Lebensmittel unversehrt ist

zu Hause auf möglichen Befall kontrollieren und in fest verschließbare Behälter umfüllen

Vorräte kühl und trocken lagern, nicht zu viele Vorräte anlegen

ein oder zwei Lorbeerblätter in Getreidevorräten platzieren, ihr Duft wirkt abschreckend

Luftfeuchtigkeit beim Kochen möglichst gering halten (Lüften, Dunstabzugshaube nutzen) und Küche und Vorratsraum regelmäßig lüften

Schränke sauber halten, besser saugen statt feucht wischen

überreifes Obst aus der Küche entfernen

Fliegengitter vor Fenstern und Balkontüren anbringen

bei Kleidermotten: Säckchen mit Lavendelblüten oder Zedernholzspänen in Schränke und Komoden legen

Wer Mottenpapier gegen Kleidermotten verwendet, sollte darauf achten, dass es ohne das Nervengift Transfluthrin auskommt. Es tötet zwar die Motten, lagert sich aber beim Ausgasen auch auf Oberflächen ab und ist damit eine Belastung für Menschen und Haustiere - so eine Warnung der Zeitschrift "Öko-Test".

Diese Gegenmaßnahmen helfen gegen Motten

Manchmal reichen die Vorsichtsmaßnahmen nicht aus und Motten nisten sich in Haus und Wohnung ein. Das merkt man, wenn Motten um Vorratsdosen herum- oder aus dem Kleiderschrank herausfliegen oder man Löcher in Kleidungsstücken findet. Dann gilt es, möglichst gründlich gegen die Tiere vorzugehen.



befallene Vorratspackungen vollständig im Restmüll entsorgen, sie sind durch Kotreste und Tierkörperteile verunreinigt

die Umgebung und Zimmerecken nach Kokons absuchen, in denen sich die Mottenlarven verpuppen

gründlich sauber machen und staubsaugen

Schränke und Regale mit Essigwasser auswischen und gut trocknen

Schlupfwespen als biologische Waffe einsetzen (sie gehen ein, wenn keine Motten-Eier mehr da sind, erhältlich im Fach- und Online-Handel)

Klebefallen (Pheromonfallen) aufhängen, sie locken männliche Tiere durch Duftstoffe an, sodass die Fortpflanzung unterbrochen wird (in Drogerie- und Baumärkten erhältlich)

Wer Fallen, Mottenpapier oder Duftsäckchen verwendet, sollte daran denken, sie regelmäßig zu erneuern, denn nach einiger Zeit lässt die Wirkung nach.

Schädlingsbekämpfungsmittel möglichst vermeiden

Im Handel werden zahlreiche Mittel angeboten, die schnelle Hilfe bei Mottenbefall versprechen. So sind laut Verbraucherzentrale neben Klebestreifen, Streumitteln und Ködern auch Sprays und Elektroverdampfer erhältlich. Die Experten raten von Sprühmitteln und Verdampfern ab. Die Verbraucherzentrale warnt davor, dass einige der Mittel sowohl für Nützlinge schädlich sein können als auch für den Anwender.

Dem Umweltbundesamt zufolge können beim Einsatz von chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln Gesundheitsrisiken entstehen, die besonders für empfindliche Personengruppen wie Babys, Schwangere oder Kranke problematisch sind.

