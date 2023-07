Kleidermotten erkennen, bekämpfen und nachhaltig loswerden Stand: 04.07.2023 12:49 Uhr Kleidermotten schädigen Textilien, sollten aber aus gesundheitlichen Gründen möglichst sanft bekämpft werden. Wie die Falter aussehen, wie man ihr Nest findet und sie erfolgreich los wird - ein Überblick.

Die Kleidermotte (Tineola bisselliella) ernährt sich in der Natur von Tierhaaren. Sie sucht sich zum Leidwesen von Verbrauchern jedoch auch gern Wohn- und Lagerräume als Lebensraum aus. Vor allem in dunklen Kleiderschränken legen die Weibchen ihre Eier auf Wolle, Federn und Pelze. Auch Polstermöbel mögen sie. Kleidermotten verursachen so Fraßlöcher in Textilien, sind für unsere Gesundheit jedoch nicht schädlich. Da sie in der Regel nicht von allein verschwinden, sollten Betroffene etwas gegen die Tierchen unternehmen.

Kleidermotten und Larven erkennen

Kleidermotten sind ausgewachsen etwa vier bis neun Millimeter lang und an ihren strohgelben, seidigen Körpern und Vorderflügeln erkennbar. Kleidermotten weisen im Gegensatz zu anderen Motten, zum Beispiel Lebensmittelmotten, keine Flecken oder Zeichnungen auf. In Ruhestellung liegen die Vorder- über den graugelben Hinterflügeln der bis zu neun Millimeter großen Kleidermotte.

Die weißlich-gelben Larven benötigen das in Tierhaaren enthaltene Protein Keratin. Sie werden etwa sieben bis neun Millimeter lang und haben einen gelbbraunen Kopf mit schwarzem Hinterrand.

Eier, kleine Löcher und Gespinste: Befall erkennen

Die Kleidermotte durchläuft wie alle Motten die Entwicklungsstadien vom Ei über die Larve und die Puppe bis hin zum Falter. Ein Weibchen legt 50 bis 250 Eier. Die nur etwa 0,6 Millimeter großen Eier sind auf Textilien und in Tiefen von Fellen jedoch kaum sichtbar.

Ein Befall mit Kleidermotten wird meist erst durch viele kleine, unregelmäßig verteilte Fraßlöcher der Larven in Textilien erkannt. Kleidermotten hinterlassen zudem zarte, weiße Fäden auf und in Stoffen - die Gespinste. Diese finden sich bei glatten Textilien an der Oberfläche. Bei Wolle und Pelz hingegen liegen die Gespinste meist tiefer. Ein weiteres Indiz für Kleidermotten sich kleine Kotbröckchen, die farblich dem befallenen Gewebe ähneln.

Pheromon-Klebefallen aufstellen

Das Bundesumweltamt empfiehlt, zur Lokalisation der Tiere an von Motten befallenen Stellen "Pheromon-Klebefallen" aufzustellen. In den Fallen enthaltene Sexuallockstoffe locken männliche Tiere an. Durch das Platzieren mehrerer Klebefallen an mutmaßlichen Stellen lässt sich der zentrale Befallsherd ausfindig machen, was für das weitere Vorgehen wichtig ist. Das Verenden der Männchen an den Klebestreifen schränkt zudem die Fortpflanzung der Tiere ein.

Pheromon-Klebefallen sind in Fach-, Drogerie- und Baumärkten oder online erhältlich. Um einen Befall sicher zu beseitigen, reichen Lockstoff-Fallen jedoch nicht aus.

Kleidermotten bekämpfen: Sanfte Methoden wählen

Durch sanfte Maßnahmen lassen sich Kleidermotten häufig erfolgreich bekämpfen. Betroffene sollten:

durch Klebefallen die zentrale Stelle des Befalls ausfindig machen

zerstörte Textilien in einer verschlossenen Plastiktüte über den Hausmüll entsorgen

die Umgebung befallener Textilien gründlich staubsaugen (besonders Fugen, Fußleisten, Möbelritze)

alle Flächen gründlich mit Essigwasser reinigen und vollständig trocknen

schlecht zugängliche Stellen fönen, um übrig gebliebene Tierchen zu töten

diese Maßnahmen über Wochen mehrmals wiederholen

Auch unversehrte Textilien aus der Umgebung des Befalls sollten gründlich gewaschen, ausgeklopft und abgesaugt werden. Nach der Reinigung Textilien ausbreiten, im Sonnenlicht trocknen und regelmäßig wenden.

Unwaschbare Textilien Hitze und Kälte aussetzen

Larven und Eier in nicht waschbare Textilien wie Wandteppichen und Pelzen können im Backofen abgetötet werden. Das Bundesumweltamt empfiehlt, die Textilien bei Umluft für eine Stunde und bei 50 bis 60 Grad in den Backofen zu legen. Weil potenziell Brandgefahr besteht, empfiehlt es sich, in der Nähe zu bleiben.

Hitzeempfindliche Textilien sollten für eine Woche bei minus 18 Grad eingefroren werden, um alle Tierchen abzutöten. Nach drei Wochen sollte der Vorgang noch einmal wiederholt werden.

Schlupfwespe: Natürlicher Feind der Kleidermotte

Bei starkem Befall können Schlupfwespen Abhilfe schaffen. Die 0,4 Millimeter kleinen Insekten sind natürliche Feinde der Kleidermotte, für Menschen und Haustiere jedoch ungefährlich. Schlupfwespen legen ihre Eier in die Motteneier, welche daraufhin absterben. Sie verschwinden wieder, sobald keine neuen Motteneier mehr zur Verfügung stehen. In Baumärkten, im Fachhandel und im Internet sind Präparate mit lebenden Schlupfwespen erhältlich. Das Bundesumweltamt rät, diese über einen Zeitraum von etwa viereinhalb Monaten einzusetzen.

Natürliches Insektizid: Neem

Auch das Pflanzenextrakt Neem (oder Niem), das aus den Blättern des tropischen Neembaums gewonnen wird, kann als natürliches Insektizid gegen Kleidermotten zum Einsatz kommen. Einige Tage nach der Behandlung verenden die Mottenlarven. Das Bundesumweltamt warnt: "Grundsätzlich ist zu beachten, dass auch natürliche Gifte ein Gefahrenpotential haben und entsprechend nur mit Sachkenntnis angewendet werden sollten."

Chemische und biologische Mittel möglichst meiden

Zur Bekämpfung von Kleidermotten stehen darüber hinaus diverse chemische und biologische Mittel zur Verfügung. Da der Einsatz einiger Mittel laut Bundesumweltamt giftig für Mensch und Umwelt sein kann, sollte nach Möglichkeit auf ihre Verwendung verzichtet werden.

Meist ist die Kombination der sanften Maßnahmen zielführend. "Bei hartnäckigem, wiederkehrendem Befall sollte ein sachkundiger Schädlingsbekämpfer zu Rate gezogen werden", rät das Bundesumweltamt.

Kleidermotten vorbeugen

Um einem Befall durch Kleidermotten darüber hinaus künftig vorzubeugen, können folgende Maßnahmen zum Einsatz kommen:

Fliegengitter an Fenstern und Türen anbringen

Ungenutzte Textilien aus Wolle, Pelz und Federn (Decken, Kissen) waschen und in Kleidersäcken verstauen

Decken, Wandteppiche und Felle regelmäßig ausklopfen, lüften und in die Sonne legen

Duftsäckchen gehen Motten in Kleiderschränke legen (z.B. mit Lavendel oder Zedernholz)

