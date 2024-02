Ikea, Höffner und Co: Wie gut ist das Essen in Möbelhäusern? Stand: 22.02.2024 11:24 Uhr Große Einrichtungshäuser wie Ikea oder Höffner versorgen ihre Kunden mittlerweile nicht nur mit Möbeln, sondern auch mit Essen zu einem meist günstigen Preis. Stimmt die Qualität? Wie gut ist das Billig-Essen?

von Victor Kupka

Fast jeder kennt das beim Möbel-Shopping: Bevor man überhaupt so richtig bei Sofas und Co angekommen ist, weht einem schon Schnitzelgeruch und Pommesduft um die Nase. Viele Möbelhäuser haben hauseigene Restaurants. Sie gehören bei einem Besuch meist dazu - und so manch einer geht auch eher wegen der kulinarischen Möglichkeiten ins Möbelhaus als wegen der Möbel.

Warum bieten Möbelhäuser Speisen und Getränke an?

Die kurze Antwort: Weil es mittlerweile wohl einfach erwartet wird. Und für die Möbelhäuser bietet es zusätzliche Gewinnmöglichkeiten. Kunden und Kundinnen können sich mit einem Snack zwischendurch oder vorab für die Tour durch die oft großen Ladenflächen stärken. Teilweise muss auch zwischen dem Shoppen im Showroom und der Abholung noch Wartezeit überbrückt werden. Das geht natürlich gut bei einem Getränk oder einem Stück Kuchen.

Gute Qualität für kleines Geld?

Das Essen in Möbelhäusern gilt als günstig. Aber ist es auch preiswert? Zwischen verschiedenen Standorten und von Unternehmen zu Unternehmen kann das schwanken. Mit Spitzenkoch Kevin von Holt hat Markt stichprobenartig verschiedene Restaurants in Möbelhäusern besucht. Das Fazit: "Grundsätzlich ist es möglich dort gut zu essen, aber man kann eben auch Pech haben." Und auch preislich gelten nicht mehr alle Gerichte als günstig. Auch in Möbelhäusern sollten Kunden ruhig nochmal genauer hinschauen.

Worauf sollten Kunden achten?

Ein erster Anhaltspunkt für Qualität kann schon die Aufmachung und Deko des Möbelhaus-Restaurants sein. Steckt hier jemand Liebe rein, will man es den Gästen angenehm gestalten, gibt man sich Mühe? Natürlich kann sich auch hinter einem unscheinbaren Restaurant gute Küche verstecken, aber diese Faktoren vermitteln zumindest einen ersten Eindruck. Ansonsten sollte man sich die Auslage anschauen: Wirkt alles sauber? Ist das Personal motiviert? Werden Gerichte schön angerichtet? Bei den Speisen selbst sollte man schauen, ob sie noch dampfen, heiß und vermeintlich frisch sind.

