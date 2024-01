Einrichtungsideen: Wie Platz schaffen in kleinen Wohnungen? Stand: 19.01.2024 09:56 Uhr Zu Hause auf kleinstem Raum möglichst viel unterzubringen, ist eine Herausforderung. Dabei soll die Wohnung auch noch gut aussehen. Tipps und Tricks für multifunktionale und platzsparende Möbel.

von Jochen Lambernd

Wer kennt das Problem nicht? Irgendwie fehlt es immer an Platz in der Wohnung. Am liebsten hätte man ein ganzes Zimmer mehr, sei es zum Schlafen für den Besuch, für die Kinder, zum Essen oder zum Arbeiten im Homeoffice. Es geht aber auch anders - und zwar mit Möbeln, die mehrere Funktionen haben und auch noch platzsparend sind.

Schlafsofas, Stapel-, Schrank- und Hochbetten

Ein beliebtes Multifunktionsmöbel ist das bekannte Schlafsofa. Tagsüber sitzt man darauf, abends wird es zum Bett. Kissen und Decken werden dabei oft in einem Kasten untergebracht. Es gibt etliche Größen und Varianten. Mal gibt es einen Auszug auf Rollen, mal wird es umgeklappt. Mal hat es einen Lattenrost, mal ein extra Schaumpolster. Achten Sie aber unbedingt auf Liegekomfort und lassen sich beraten.

Eine gute Idee sind auch Stapelbetten. Dabei können die Gestelle übereinandergelegt werden. Kommt Besuch, werden die Betten voneinander getrennt.

Schon lange auf dem Markt sind Schrankbetten, sie wirkten früher aber oft altbacken. Mittlerweile gibt es Exemplare, die auch gut aussehen. Material und Oberflächen lassen sich genauso auswählen wie die Abmessungen. Wer mag, kann noch Ergänzungen wie einen Hochschrank, ein Regal oder einen integrierten Schreibtisch mitbestellen. Auch klappbare Etagenbetten werden angeboten.

Ein weiterer Klassiker ist das Hochbett, das oft in Kinderzimmern oder Studenten-WGs zum Einsatz kommt. Je nach Höhe des Zimmers kann unter dem Bett ein Arbeitsplatz eingerichtet, ein Sofa unterbracht oder ein Schrank aufgestellt werden. Hochbetten kann man auch selbst bauen. Meist sind dafür nur Holz, Metallwinkel, Schrauben und ein wenig Werkzeug wie Säge, Akkuschrauber, Bohrmaschine nötig. Wichtig ist: Das Bett muss stabil und fest montiert sein.

Viel Stauraum entsteht, wenn man ein normales Bett einfach höher legt und darunter Schubladenschränke oder Regalelemente baut.

Multifunktionale Couchtische fürs Wohnzimmer

Gut geeignet für ein kleines Wohnzimmer ist zum Beispiel ein Couchtisch mit mehreren Funktionen. Es gibt Modelle mit Schubladen, Klappen, Taschen oder kleinen Regalen. Dort verschwinden Bücher, Zeitschriften, die TV-Fernbedienung oder das Handy-Ladekabel. Lässt sich die Höhe des Couchtischs verstellen, ist er auch als Esstisch oder Arbeitsplatte nutzbar.

Wenn der Platz auch für einen Couchtisch nicht ausreicht, kommt vielleicht ein Hocker oder Sessel mit integriertem Tisch oder Ablage infrage. Es gibt auch wandelbare Sitzmöbel, die durch Umklappen oder Verschieben der Oberfläche zum Tisch werden.

Tische zum Ausziehen schaffen Fläche

Ausziehbare Esstische sind keine neue Idee. Aber sie sparen Platz im Alltag und wenn Besuch kommt, können mehr Personen daran sitzen als sonst. Ähnlich funktionieren ausziehbare Schreibtische. Die Arbeitsplatte des Tisches lässt sich für die Büroarbeit herausziehen und wieder verbergen. Der Tisch kann auch zum Essen genutzt werden.

Regale und Schränke zum Tisch kombinieren

Man kennt solche Konstruktionen aus der Küche, wenn eine Arbeitsplatte auf mehreren Modulregalen oder Unterschränken liegt. Die Idee einer Kochinsel kann man abwandeln und für andere Zimmer nutzen. Auf diese Weise lässt sich etwa ein Esstisch mit viel Stauraum bauen oder ein erhöhter Schreibtisch mit Platz für Büroutensilien. Eine Verwendung als Spieltisch für Kinder kommt ebenfalls infrage. Eine solche Konstruktion muss nicht zwingend in der Mitte eines Raums stehen, sondern kann auch platzsparend an der Wand oder in einer Ecke untergebracht werden.

Stühle zum Klappen oder Stapeln

Stühle nehmen oft viel Platz weg, vor allem wenn sie nicht täglich genutzt werden und im Weg stehen. Eine Lösung sind klappbare Stühle, die sich gut verstauen und schnell und einfach wieder aufstellen lassen. Auch Stühle zum Stapeln helfen dabei, Platz zu sparen. Man kennt solche Kunststoffstühle beispielsweise für Garten, Terrasse oder aus dem Veranstaltungsbereich. Es gibt sie aber auch für den Wohnraum.

Platz schaffen in der Wohnung: So geht's

In nahezu jeder Wohnung oder jedem Haus dürften sich bei genauerem Hinsehen Möglichkeiten ergeben, noch Dinge unterzubringen.

Platz auf Schränken nutzen. In schön gestalteten Kartons mit Deckeln verschwinden Kleinkram und selten benötigte Dinge. Sie eigenen sich auch gut, um dort im Winter Sommerkleidung unterzubringen und umgekehrt.

Platz über Türen nutzen. Dort können Regalbretter oder Hängeschränke angebracht werden.

Platz an Wänden über Kopfhöhe nutzen. Hängeschränke mit wenig Tiefe bieten zum Beispiel im Badezimmer Stauraum.

Platz unter Betten nutzen. Zur Aufbewahrung von Decken und Wäsche gibt es sehr flache Boxen mit Deckel.

Nischen und Ecken nutzen - gut für Schränke oder Regale und Regalbretter.

Schrägen und Platz unter Treppen nutzen. Dort lassen sich unterschiedlich hohe Schränke oder Regale platzieren.

Lücken schließen, etwa zwischen zwei Möbelstücken oder zwischen Möbel und Wand - mithilfe von Brettern entstehen so Ablagemöglichkeiten.

Fensterbänke nutzen - eine (klappbare) Platte davor montieren, schon ist der Arbeitsplatz größer.

Podeste bauen. Mit Klappen oder Schubladen versehen, bieten sie Stauraum - etwa unter Kommoden, Betten oder Sofas. Man kann auch einen Teil eines Zimmers so erhöhen.

Für die Umsetzung dieser Ideen sind etwas handwerkliches Geschick und Werkzeug nötig. Viele Baumärkte sägen Holz nach Maß zu, sodass zum Beispiel Standard-Regalbretter genau auf die Erfordernisse in der Wohnung angepasst werden können. Oft passen bereits fertige Kleinmöbel. Diese können übrigens auch gebraucht sein. Schauen Sie einfach bei den gängigen Online-Plattformen, in Second-Hand-Läden oder auf dem Flohmarkt. So lässt sich nicht nur Platz, sondern auch Geld sparen.

