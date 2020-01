Stand: 29.01.2020 14:38 Uhr - Mein Nachmittag

Hygiene im Haushalt: Die wichtigsten Regeln

Bakterien und Keime haben keinen guten Ruf. Dabei gehören sie zu unseren ständigen Begleitern: auf der Haut, in der Luft, auf jedem Gegenstand. Die meisten Mikroorganismen sind für Menschen nützlich und völlig ungefährlich, manche können allerdings Krankheiten auslösen. Gefährdet sind überwiegend Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Einfache Regeln helfen, für die notwendige Hygiene im Haushalt zu sorgen.

Hygiene im Haushalt: Keimen den Garaus machen Mein Nachmittag - 24.01.2020 16:20 Uhr Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze finden sich in der Küche, im Bett oder auf der Haut. Die meisten davon sind eher harmlos, doch andere nicht. Was kann man gegen sie tun?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bakterien wandern von Hand zu Hand

Die meisten Keime werden über die Hände von Mensch zu Mensch übertragen - entweder direkt oder indirekt etwa über Tür- oder Haltegriffe. Deshalb sollte man sich in folgenden Situationen gründlich die Hände waschen:



vor der Zubereitung von Mahlzeiten

vor dem Essen

nach dem Kontakt mit kranken Menschen

nach dem Kontakt mit Tieren

nach dem Gang zur Toilette

Normale Putzmittel genügen

Ein Haushalt kann und muss nicht keimfrei sein. Wer mit üblichen Mitteln putzt, sorgt für angemessene Hygiene, Desinfektionsmittel sind unnötig. Bei falscher Dosierung können sie Allergien auslösen und der Umwelt schaden. Auch antibakterielle Produkte wie Reiniger und Tücher bieten im Alltag keinen Vorteil. Allerdings gibt es Bereiche, in denen besonders auf Sauberkeit geachtet werden sollte.

Hygienisches Arbeiten in der Küche

Beim Essen können schädliche Keime leicht in den Körper gelangen, wenn es an Hygiene mangelt. Besonders problematisch sind Küchenschwämme und Wischlappen. In dem feuchten Material vermehren sich Bakterien rasch und werden beim nächsten Gebrauch der Tücher auf andere Gegenstände übertragen. Küchenlappen daher nach dem Gebrauch zum Trocknen aufhängen und regelmäßig in der Waschmaschine bei 60 Grad mit bleichmittelhaltigem Vollwaschmittel waschen.

Weitere wichtige Hygiene-Regeln in der Küche:



rohes Fleisch und rohen Fisch auf Kunststoffbrettern zubereiten, die danach heiß abgewaschen werden, am besten in der Spülmaschine

Bretter und Messer nicht ohne Zwischenreinigung für andere Arbeiten verwenden

Speisen und Lebensmittel im Kühlschrank in geschlossenen Behältern aufbewahren

Kühlschrank in geschlossenen Behältern aufbewahren gefrorene Lebensmittel in einer Schüssel auftauen

das Tauwasser vorsichtig in den Abfluss gießen, die Schüssel danach heiß reinigen

rohes Fleisch im unteren, kälteren Bereich des Kühlschranks aufbewahren und bald zubereiten

Hygiene in der Toilette

Für andere Menschen schädliche Bakterien leben meist im menschlichen Darm. Beim normalen Gebrauch einer Toilette ist die Gefahr der Übertragung jedoch sehr gering. Voraussetzung: Die Toilette wird regelmäßig mit gängigen Bad- oder Haushaltsputzmitteln gereinigt. Danach die Hände gründlich waschen. Desinfektionsmittel sind nur sinnvoll, wenn im Haushalt jemand an einer ansteckenden Magen-Darm-Infektion mit Durchfall leidet. Die Mittel dann exakt nach Gebrauchsanweisung dosieren und gezielt etwa auf dem Toilettensitz, der Spültaste und am Wasserhahn anwenden.

Frische Luft beugt Schimmel vor

Speziell in Feuchträumen wie Bad und Küche, aber auch im Schlafzimmer kann gesundheitsschädlicher Schimmel entstehen. Regelmäßiges Lüften beugt dem vor. Weitere Tipp rund um die Hygiene im Haushalt bietet auch die Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 23.05.2019 | 16:20 Uhr