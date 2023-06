Gebäudeenergiegesetz: Was ändert sich, wann tritt es in Kraft?

Das neue Gebäudeenergiegesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für bestehende, funktionierende Heizungen ändert sich erst einmal nichts, sie dürfen zunächst weiterlaufen. Für neue Heizungen in Bestandsgebäuden gilt eine Übergangsfrist. Während dieser Frist sollen Eigentümer ihre Möglichkeiten abwägen, ob sie auf eine Heizung mit überwiegend erneuerbaren Energien umsteigen, etwa eine Wärmepumpe, oder ob sie sich an ein Fernwärmenetz anschließen lassen.

Sollte die Heizung nicht mehr zu reparieren sein, muss eine neue Heizung eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Hierfür gilt eine Übergangsfrist, sie beträgt grundsätzlich drei Jahre, bei Gasetagen-Heizungen bis zu 13 Jahre. Vorübergehend darf auch eine gebrauchte, mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizung eingebaut werden. Sofern ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar ist, gilt eine Übergangsfrist von bis zu zehn Jahren.

Ja. Im Jahr 2023 - und unter bestimmten Voraussetzungen auch weiterhin ab 2024 - dürfen Haus- und Wohnungsbesitzer noch eine vollständig mit Gas betriebene Heizung einbauen. Sie sollten sich diesen Schritt allerdings gut überlegen: Zwar ist die Neuinstallation einer Gasheizung im Vergleich etwa zu einer Wärmepumpe zunächst relativ günstig. Es ist aber absehbar, dass die Gaspreise - allein schon wegen der Erhöhung des CO2-Preises - in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Heizungen mit fossilen Brennstoffen müssen außerdem spätestens 2045 abgeschaltet werden.

Neu eingebaute Heizungen müssen ab 2024 einen Anteil von mindestens 65 Prozent regenerativer Energien vorweisen. Hierfür haben Hausbesitzer verschiedene Möglichkeiten: Anschluss an ein (Fern)-Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung, eine Hybrid-Heizung (etwa eine Kombination aus einer Heizung mit erneuerbaren Energien und einem Gas- oder Ölkessel) oder Solarthermie. Daneben dürfen unter bestimmten Bedingungen laut Koalitions-Kompromiss auch weiterhin Gasheizungen eingebaut werden, sofern diese zu mindestens 65 Prozent mit Biogas betrieben werden oder auf Wasserstoff umrüstbar sind ("H2-ready").



Wer die neue Heizung nicht in einen Neubau, sondern in ein bestehendes Gebäude einbaut, hat zusätzlich die Optionen einer Biomasseheizung, etwa einer Pellet- oder Holzhackschnitzelheizung, sowie einer Gasheizung, die nachweislich zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Gase (Biomethan, biogenes Flüssiggas, Wasserstoff) nutzt.