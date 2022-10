Gaspreis aktuell: So viel kostet die Kilowattstunde Stand: 10.10.2022 12:24 Uhr Die Kosten für die Kilowattstunde Gas sind weiterhin hoch. Aktuelle Daten zeigen die gegenwärtige Entwicklung des Gaspreises für Neukunden. Was bedeutet das für den Winter?

von Anna Behrend und Christina Maciejewski

Eine Kilowattstunde Gas kostet im Mittel derzeit 24,1 Cent für Neukunden. Das geht aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervor (Datenstand: 10.10.2022). Bestandskunden zahlen meist weniger. Der mittlere Preis der vergangenen sieben Tage ist im Vergleich zur Vorwoche um 17,2 Prozent gesunken. Vor einem Jahr um diese Zeit lag der Preis für Neukunden bei 6,9 Cent pro Kilowattstunde.

Gaspreis: Die Daten hinter der Grafik Das Vergleichsportal Verivox verfügt über eine Datenbank, die tagesaktuell und postleitzahlgenau aktuelle Neukundentarife verschiedener Anbieter für Strom und Gas zeigt. Aus diesen Daten berechnet Verivox für jede Postleitzahl die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten für eine vier- bis fünfköpfige Familie im günstigsten verfügbaren Tarif auf dem Portal (Stromverbrauch der Musterfamilie 4.000 Kilowattstunden, Gasverbrauch 20.000 Kilowattstunden). Davon ausgenommen sind Grundversorgungstarife und Tarife, die nicht bei Verivox verfügbar sind. Gewichtet nach der Anzahl der belieferten Haushalte einer Postleitzahl erhebt Verivox außerdem einen bundesweiten Durchschnittspreis.

Preisanstieg begann im Herbst 2021

Im September 2021 konnten Verbraucher noch Neuverträge mit einem Preis von fünf Cent pro Kilowattstunde abschließen. Die tagesaktuelle Grafik zeigt: Inzwischen haben sich die Kosten vervielfacht. Die gegenwärtige Teuerungsphase begann bereits im Herbst 2021. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Gas-Krise zogen weitere Steigerungen nach sich. Viele Menschen schauen nun mit Sorge auf die nächste Heizperiode.

Gaspreisentwicklung schwer zu prognostizieren

"Wie teuer es letztendlich wird, ist schwer vorhersagbar," erklärt Julia Schröder, Expertin für Energiepreise von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die Preise könnten zum einen mit Blick auf den Winter wegen zunehmender Nachfrage noch weiter steigen. Zum anderen seien die aktuellen Preissprünge noch nicht vollständig bei allen angekommen, so Schröder.

Gaspreisbremse: Zwölf Cent pro Kilowattstunde ab März 2023

Um den hohen Gaspreisen entgegenzuwirken, hat die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission in ihrem Zwischenbericht ein zweistufiges Entlastungsverfahren vorgeschlagen. Im ersten Schritt soll der Staat die Abschlagszahlungen von Privatkunden für den Monat Dezember übernehmen. Ab März 2023 sollen dann im zweiten Schritt für 80 Prozent des Grundkontingents die Preise auf zwölf Cent pro Kilowattstunde fixiert werden. In den kommenden Wochen will die Gaskommission einen Abschlussbericht mit weiteren Vorschlägen vorlegen.

Wie Verbraucher sich auf die Heizperiode vorbereiten können

Um den hohen Energiekosten zu begegnen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch nicht nur auf die staatlichen Entlastungen setzen. Jeder sollte sich fragen, wo Energie eingespart werden könne, empfiehlt Energiepreis-Expertin Schröder. "Hier gibt es viele Möglichkeiten: Beispielsweise die richtige Einstellung der Heizung, die generelle Absenkung der Raumtemperatur oder nur so lange und so warm wie nötig zu duschen."

Anbieterwechsel keine Lösung

Von einem Wechsel des Anbieters rät Schröder eher ab: "Ein Anbieterwechsel ist aktuell schwierig. Bei rechtmäßigen Preiserhöhungen sollte nicht übereilt gekündigt, sondern zunächst die Marktlage sondiert werden."

