FTI-Insolvenz: Welche Rechte haben Reisende?

Neben der Marke FTI sind auch Angebote wie 5vorFlug oder die Mietfahrzeugmarken DriveFTI und Cars and Camper betroffen, ebenso FTI-Leistungen, die über eine Buchungsplattform wie Check24 oder Ab-In-den-Urlaub gebucht wurden. FTI kündigte zudem an, dass weitere Konzerngesellschaften in den kommenden Tagen ebenfalls Insolvenzanträge stellen werden. Nicht betroffen sind gebuchte Leistungen bei Drittanbietern wie z.B. TUI, Alltours, DERTOUR oder, vtours, die über die Portale der FTI Touristik gebucht worden sind.

In diesem Fall greift der Absicherungsschutz durch den staatlich verwalteten Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) . Dieser soll im Insolvenzfall des Reiseanbieters etwa die Erstattung von Vorauszahlungen übernehmen und den Rücktransport der Reisenden organisieren. Der Fonds wurde 2021 nach der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook eingerichtet. Finanzielle Einbußen sollten den Kunden also nicht entstehen.

Wer Flug und Hotelübernachtung in Kombination, also eine Pauschalreise bei FTI gebucht hat und bereits unterwegs ist, könnte den Urlaub wie geplant verbringen. FTI bemüht sich nach eigenen Angaben, die Reise wie geplant zu Ende zu führen. Wo dies nicht möglich ist, werde eine Rückreise zum ursprünglichen Abflugort organisiert. Hier greift der Schutz durch den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) .

Einzelleistungen sind nicht durch den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) geschützt, Reisende bleiben unter Umständen also auf den Kosten sitzen. FTI will aber prüfen, ob die gezahlten Leistungen trotzdem in Anspruch genommen werden können und sich mit den Betroffenen in Verbindung setzen.