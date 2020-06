Stand: 26.06.2020 16:17 Uhr - NDR Info

Das bringt die Mehrwertsteuer-Senkung

Als Teil des Konjunkturprogramms in Zeiten der Corona-Pandemie sinkt die Mehrwertsteuer zum 1. Juli befristet von bisher 19 auf 16 Prozent. Für viele Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Bedarfs gilt schon jetzt ein Satz von 7 Prozent, der auf 5 Prozent reduziert wird. Ob die günstigeren Tarife wirklich beim Endverbraucher ankommen, ist fraglich, denn Händler müssen ihre Preise nicht anpassen. Sie entscheiden selbst, wer profitiert: Händler oder Kunden.

Kunden sparen nicht drei Prozent

Wenn der Verkäufer den Steuervorteil an Kunden weitergibt, lohnt sich das vor allem bei großen Anschaffungen. So würden die Preis beispielsweise sinken für:



ein Auto von 30.000 auf 29.243,70 Euro - also um 756,30 Euro

ein Sofa von 4.000 auf 3.899,16 - um 100,84 Euro

ein Smartphone von 500 auf 487,39 - um 12,61 Euro

eine Tankfüllung Benzin von 60 auf 58,49 - um 1,51 Euro

ein Paar Strümpfe von 3 auf 2,92 - um 0,08 Euro

Da die Mehrwertsteuer auf den Nettopreis erhoben wird, beträgt der Vorteil bei der Senkung nicht 3 Prozent des bisherigen Ladenpreises, sondern nur genau 2,52 Prozent. Beispiel: Ein Artikel, der netto - also ohne Steuer - 100 Euro kostet, kostet im Laden mit 19 Prozent Mehrwertsteuer 119 Euro. Künftig - mit 16 Prozent Mehrwertsteuer - nur noch 116 Euro - ein Minus von 3 Euro. Würde der Preis von 119 Euro um drei Prozent sinken, wären das jedoch 3,57 Euro.

Ersparnis bei Lebensmitteln geringer

Noch geringer fällt der Vorteil bei den meisten Lebensmitteln aus, da für sie der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent gilt, der nur um 2 Punkte auf 5 Prozent sinkt. So würde ein Artikel für 0,98 Euro künftig 0,96 Euro kosten, statt 4,98 wären 4,89 Euro fällig. Bei einem Lebensmittel-Einkauf für 60 Euro lässt sich 1,12 Euro sparen.

In der Gastronomie hatte die Bundesregierung bereits den Mehrwertsteuersatz befristet von 19 auf 7 Prozent reduziert. Er sinkt nun weiter auf 5 Prozent. Preisgebundene Waren wie Zeitschriften, Bücher und rezeptpflichtige Arzneimittel sind von der Steuersenkung ausgenommen.

Neuer Preis muss nicht am Regal stehen

Handelsverbände beklagen, dass die Auszeichnung der neuen Preise und die Umstellung der Kassen aufwendig und teuer sei. Das Bundeswirtschaftsministerium reagierte darauf mit der Vorgabe, dass die Preise nicht an jedem Artikel oder am Regal geändert werden müssen. Es genügt, sie an der Kasse insgesamt zu reduzieren. Der Bon muss den korrekten Steuersatz aufweisen. Einige Firmen haben bereits im Juni werbewirksam Preisnachlässe verkündet.

Im Internet gibt es Rechner, die den Vorteil der reduzierten Mehrwertsteuer online ermitteln.

IfW sieht Senkung der Mehrwertsteuer kritisch NDR 1 Welle Nord - 04.06.2020 19:30 Uhr Die Mehrwertsteuersenkung könnte für einige Unternehmen in der Krise hilfreich sein. Sie könnte aber auch zu Jo-Jo-Effekten führten, erklärt IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Senkung der Mehrwertsteuer: Was bringt's? Weniger Mehrwertsteuer ab Juli: Das soll die Wirtschaft ankurbeln. Erst einmal sorgt der Plan jedoch für viele Fragen bei Betrieben. Die Kunden werden zudem häufig nicht profitieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 14.06.2020 | 17:00 Uhr