Bürgergeld: Was ändert sich mit dem Gesetz?

Das Bürgergeld soll Menschen, die grundsätzlich erwerbsfähig sind, aber ihren Lebensunterhalt nicht allein decken können, sowie deren Kindern ein "menschenwürdiges Existenzminimum" zusichern, so das Bundesarbeitsministerium. Es soll auch eine Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben ermöglichen. Es löst das Arbeitslosengeld II beziehungsweise Hartz IV und das Sozialgeld ab.

Grundsätzlich gibt es mehr Geld. Die Regelsätze liegen beim Bürgergeld etwas höher als beim Arbeitslosengeld II. Zudem übernimmt während der sogenannten Karenzzeit im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs der Bund die Mietkosten und einen Teil der Heizkosten. Außerdem können Arbeitssuchende mehr von ihrem Ersparten behalten als bisher. Wer sich weiterbilden oder qualifizieren will, bekommt dafür Unterstützung, der sogenannte Vermittlungsvorrang wurde aufgehoben. Sanktionen erfolgen nun nach einem dreistufigen System.

Das Bürgergeld ist in sechs Regelbedarfsstufen unterteilt, die die monatlichen Beträge festlegen. Zum 1. Januar 2024 werden die Beträge erhöht.



1. Alleinstehende/Alleinerziehende: 502 Euro (2024: 563 Euro)

2. Paare/Bedarfsgemeinschaften je Partner: 451 Euro (2024: 506 Euro)

3. Volljährige in Einrichtungen: 402 Euro (2024: 451 Euro)

4. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren: 420 Euro (2024: 471 Euro)

5. Kinder von 6 bis 13 Jahren: 348 Euro (2024: 390 Euro)

6. Kinder von 0 bis 5 Jahren: 318 Euro (2024: 357 Euro)



Für Kinder können außerdem Kosten für Schulausflüge, Klassenfahrten, Mittagessen, Nahverkehr und Nachhilfe übernommen werden. Zudem gibt es weiterhin die Möglichkeit, Mehrbedarfe zu beantragen, zum Beispiel für Schwangere. Außerdem werden während der Karenzzeit, also im ersten Jahr des Bezugs, die Wohnkosten übernommen.