Auto im Abo: Wie geht das?

Auto-Abonnements sind ähnlich wie Abos im Fitnessstudio: Man bekommt für einen festen Preis im Monat Zugang zu allen Angeboten. Im Fall des Autos bedeutet es, dass das Auto im Besitz des Unternehmens bleibt, der Kunde aber das Nutzungsrecht für einen festgelegten Zeitraum erhält. Dieser kann im Gegensatz zum Leasing auch sehr kurz sein - ein Monat ist meist die Mindestlaufzeit. In dem Festpreis enthalten sind in der Regel alle Versicherungen, die Wartung, Verschleißreparaturen, TÜV, die Steuer, die Zulassung, Reifen und der Pannendienst. Was genau enthalten ist, ist bei den Anbietern allerdings unterschiedlich und sollte genau kontrolliert werden. Nicht enthalten sind die Sprit- oder Stromkosten.