Auf Rügen in den Frühling wandern

Rügen wandernd erkunden - unter fachkundiger Führung und zumeist kostenlos - das bietet die Tourismuszentrale der Insel vom 5. bis zum 14. April an. Der diesjährige Wanderfrühling umfasst fast 60 interessante Touren - darunter Ausflüge auf die Halbinsel Jasmund, Rundgänge durch die Seebäder, Touren mit Hunden und eine musikalische Wanderung mit Gesang.

Rügen beim Wanderfrühling entdecken Nordtour - 30.03.2019 18:00 Uhr Fachkundige Führungen zu den schönsten Ecken Rügens, Ortsrundgänge und Nordic-Walking-Touren: Beim Wanderfrühling Rügen im April gibt es eine Vielzahl von Angeboten.







Rügen zeigt sich vielfältig

Die Angebote zeigen die ganze Vielfalt der Insel Rügen, von den "Monumentalen Bauwerken rund um's Kap" Arkona über "Prora im Zeitenwandel" bis zur "Magie der Architektur von Stadt und Park Putbus". In Baabe beginnt am 14. April eine Wanderung zum Thema "Geheimnisse hinter dem Mönchgraben", der die idyllische Landschaft der Halbinsel Mönchgut von Rügen trennt. Auf den Spuren des Malers Lyonel Feininger bewegen sich die Teilnehmer an einer 30 Kilometer langen Radtour.

Rechtzeitig anmelden

Für die meisten Ausflüge gilt: Teilnahme kostenlos, Anmeldung erwünscht oder erforderlich, da die Teilnehmerzahl häufig begrenzt ist. Für jeden Geschmack und jeden Fitnessgrad ist etwas dabei. So steht Power-Wandern ebenso auf dem Programm wie gemütliche Spaziergänge etwa durch das Ostseebad Göhren. Manche Touren führen auf historische Pfade, andere, wie eine Wildkräuterführung, in die Natur. Frühaufsteher und gut trainierte Wanderer können die Küste beim Sonnenaufgang erkunden (11. April, Start um 5.30 Uhr in Göhren).

Das komplette Programm zum Download

Das Programmheft gliedert die Touren in die Kategorien leicht, mittel und schwer. Einige Wanderungen werden von Rangern geführt, die viele Informationen über die Landschaft vermitteln. Das komplette Programm mit allen Informationen über Ziele, Zeiten und Treffpunkte hat die Tourismuszentrale Rügen zusammengestellt.

Karte: Sehenswertes auf Rügen und Hiddensee

