Wie wirken Algorithmen? Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit dem Thema Algorithmen und Medien vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie beeinflussen mich Algorithmen, wenn ich soziale Netzwerke nutze?

In diesem Modul geht es um Algorithmen und wie diese die Nutzung und die Nutzer*innen sozialer Netzwerke beeinflussen. Die Schüler*innen sollen eine Vorstellung davon bekommen, wie Algorithmen funktionieren. Sie sollen zudem verstehen, dass Algorithmen so arbeiten, wie es ihnen aufgetragen worden ist - von Menschen. Algorithmen begegnen uns ständig. Und das nicht nur in der Mathematik oder Informatik, sondern auch im Alltag. Algorithmen sind, vereinfacht gesagt, bestimmte Abfolgen von Schritten, um eine Aufgabe zu erfüllen. Wie Algorithmen für Computerprogramme eingesetzt werden, um Nutzer*innen sozialer Netzwerke zu einem Verhalten zu bewegen, das den wirtschaftlichen Interessen der Betreiber entgegen kommt - damit beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Algorithmen beeinflussen Nutzung sozialer Netzwerke - und ihre Nutzer*innen

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie beeinflussen mich Algorithmen, wenn ich soziale Netzwerke nutze? Das Lernziel: Schüler*innen sollen lernen, dass Algorithmen auf Basis ihres Nutzungsverhaltens auswählen, was sie in sozialen Netzwerken angezeigt bekommen. Zudem sollen Schüler* innen erkennen, dass sie dadurch nur bestimmte Inhalte sehen. Es soll klar werden, dass Algorithmen von Unternehmen mit einer bestimmten Intention genutzt werden: um Nutzer*innen so lange wie möglich auf einer Social-Media-Plattform zu halten. Schüler*innen sollen begreifen, wie der Algorithmus sie in "Wurmlöcher" führen kann. Schließlich sollen Schülerinnen und Schüler sich bewusst werden, dass sie mit ihrem Verhalten den Algorithmus zumindest teilweise beeinflussen können.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Algorithmen" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was ist ein Algorithmus?

Wie funktionieren Empfehlungs-Algorithmen in sozialen Netzwerken?

Kann auch ich Algorithmen beeinflussen?

Führen Algorithmen in ein "Wurmloch"?

Inwieweit können Algorithmen in sozialen Netzwerken Essstörungen befördern?

