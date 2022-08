NDR young reporter gesucht Stand: 11.08.2022 18:27 Uhr NDR young reporter - junge Menschen erzählen ihre Stories zu ihrem WIR-Gefühl. Die Geschichten der Nachwuchs-Journalist*innen werden zur ARD Themenwoche "WIR?! - Was die Gesellschaft zusammenhält" gesendet.

Gemeinsam mit der Jugendpresse Nord sucht der NDR Jugendliche, junge Erwachsene und Schüler*innen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren aus Norddeutschland, die ihre Story zu ihrem WIR-Gefühl und was für sie die Gemeinschaft zusammenhält, erzählen wollen. Als NDR young reporter produzieren sie mit NDR Journalist*innen ihre Geschichte und der NDR bringt sie raus auf den NDR Social Media Kanälen, im Fernsehen oder im Radio.

Neugierig? Dann einfach weiter lesen!

WIR suchen EUCH. Seid unsere Reporter*innen und erzählt eure Story. Ihr seid zwischen 14 und 20 Jahre alt und habt in den Herbstferien noch nichts vor? Perfekt! Dann macht mit beim Projekt NDR young reporter. Ihr produziert mit uns eure eigene Story, bekommt einen exklusiven Einblick, wie Journalist*innen arbeiten. Und ihr findet heraus, ob ein Job in den Medien für euch spannend ist. Vor allem aber erlebt ihr eine aufregende Zeit bei uns im NDR.

Unser Thema für euch: Das "WIR-Gefühl". Was verbindet ihr mit dem Wort WIR und wer gehört für euch dazu? Was macht Familie, Freundschaft und Zusammenhalt aus? Mit wem seid ihr ganz eng und was habt ihr zusammen schon erlebt? Bei uns könnt ihr eure Story erzählen: auf den NDR Social Media Kanälen, im Fernsehen, im Radio - wo es passt.

Freie Sendeplätze für eure Story

Vielleicht habt ihr eine Idee für den Instagram Kanal Frauensport.inside oder das Sportsatire-Format Wumms? Vielleicht für unsere regionalen Sendungen oder für den YouTube Kanal von NDR Doku? Bei uns gibt es viele Orte, wo eure Story veröffentlicht werden kann. Ihr bringt eine Idee mit und wir produzieren sie mit euch - unterstützt von professionellen Coaches aus dem Journalismus. Wenn eure Story fertig ist, wird sie zur ARD Themenwoche "WIR?! - Was die Gesellschaft zusammenhält" veröffentlicht und viele Menschen in Norddeutschland - auch eure Familie, Freunde, Mitschüler*innen - werden sie sehen können.

So seid ihr dabei: Allein oder mit euren Best Buddies

Interessiert? Dann freuen wir uns, euch näher kennenzulernen. Bewerbt euch bis zum 6. September 2022 mit ein paar Infos über euch. Ladet gerne ein Foto hoch und beschreibt kurz, was eure Story zum Thema "WIR?! - Was die Gesellschaft zusammenhält" ist. Warum ist deine Community wichtig für dich und was hält euch zusammen? Wenn ihr nicht alleine mitmachen möchtet, dann könnt ihr auch zu zweit oder als Dreier-Team mitmachen, zum Beispiel mit euren BFF oder Best Buddies.

Bis Ende September wählen wir die besten Ideen aus und dann bekommt ihr von uns Bescheid, ob ihr in den Herbstferien dabei sein werdet.

Bewerbt euch über folgendes Formular:

Dein Nachname, Vorname: * Deine Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): * Deine E-Mail-Adresse: * Deine Telefonnummer: * Wer ist mit dir dabei? (max. zwei weitere Personen): Was bedeutet für dich / für euch der Begriff WIR?: * Warum ist deine Community wichtig für dich und was hält euch zusammen?: * Wie ist deine Story, die du / ihr gerne erzählen möchtet?: * Bitte lade ein Foto (gerne lustig) von dir / von euch hoch: Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

