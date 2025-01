Jetzt anmelden: Schul-Workshop zu Fake News vor der Wahl in Kiel Stand: 10.01.2025 10:35 Uhr Am 23. Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Im Vorfeld sind bereits zahlreiche Fakes im Netz zu finden. Wie bildet man sich eine Meinung basierend auf Fakten? Darum geht es in der ARD Aktionswoche zur Bundestagswahl.

Vertrauenswürdige und unabhängige Medien sind für den Meinungsbildungsprozess wichtiger denn je. Doch wie findet man die - vor allem in Wahlkampfzeiten, in denen es noch wichtiger ist, Wahlberichterstattung von Wahlwerbung und Desinformation unterscheiden zu können. Denn zahlreiche Falschinformationen zur Bundestagswahl wabern bereits durch soziale Netzwerke.

"FaktenSicher für Demokratie" ist das diesjährige Motto der ARD Medienkompetenz-Angebote. Dabei geht es um das Erkennen von verlässlichen Quellen, faktenbasierten Informationen und KI-generierten Inhalten. Vom 20. bis 24. Januar bietet auch der NDR im Rahmen der ARD Aktionswoche zur Bundestagswahl verschiedene Angebote an.

Zahlreiche Livestreams

So können Schülerinnen und Schüler, aber auch andere Gruppen, an einer Diskussion mit den Weltspiegelkorrespondenten und -korrespondentinnen (21. Januar) teilnehmen, einen Crashkurs über Populismus und Algorithmen (22. Januar) machen oder erfahren, wie man Desinformation begegnen kann. Am 23. Januar gibt es zudem einen Livestream aus dem BR-Studio Franken zum Thema "Du hast die Wahl".

NDR lädt Schüler und Schülerinnen ein

In Kiel, Schwerin, Hamburg und Niedersachsen können Schülerinnen und Schüler Journalist*innen bei der Arbeit live erleben, mit ihnen ins Gespräch kommen und lernen, was Wahlberichterstattung ausmacht. Die Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits oder bald wahlberechtigt sind. Die meisten der hier aufgeführten Workshops sind bereits ausgebucht.

Wahlen, Fake News und die Rolle des Rundfunks - Hinter den Kulissen von NDR SH

NDR Schleswig-Holstein lädt zu einem Dialog rund um die Rolle der Medien innerhalb von Demokratie und bei Wahlen ein. Auf welchen Kanälen findet Wahlkampf statt? Warum ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade vor Wahlen so wichtig? Bei einer Führung durch das Landesfunkhaus erfahren die Teilnehmer*innen, wie und wo Nachrichten produziert werden. Wir informieren und diskutieren über Fake News und politische Meinungsbildung auf Social Media. Außerdem gibt es Gelegenheit für Gespräche mit der Politikredaktion und dem Korrespondenten-Büro in Berlin. Das Angebot findet am 23. Januar in Kiel statt. Hier können Sie das Angebot buchen.

Was haben TikTok, Insta und Co mit der Wahlentscheidung zu tun?

Fake News und Desinformation in sozialen Medien beeinflussen, was wir denken und wie wir wählen. In diesem interaktiven Workshop lernen Schülerinnen und Schüler anhand echter Beispiele, wie Falschinformationen während des Wahlkampfs gezielt eingesetzt werden und wie man sie erkennt. Übungen und Tools zur Verifikation und Faktenchecks machen die Jugendlichen fit für den nächsten digitalen Wahlkampf. Das Angebot findet am 20. Januar in Hamburg-Lokstedt statt.

Ist das echt oder kann das weg? Desinformation in Wahlkampfzeiten

Wir leben in einer Welt, in der wir täglich mit Informationen überflutet werden: Lineare Medien wie Radio und Fernsehen wurden dabei längst von Social-Media- und Online-Angeboten überholt. Doch dort ist auch immer mehr gezielte Desinformation unterwegs, die sich durch Likes und Reposts schnell massenhaft weiterverbreitet. Das machen sich auch Akteure zunutze, die die öffentliche Meinung in Wahlkampfzeiten mit Falschnachrichten manipulieren und mit Desinformationskampagnen verunsichern wollen. Doch: Was ist Tatsache? Was ist Meinung, Irrtum oder sogar gezielte Fälschung? Und wie erkenne ich Wahlberichterstattung und Wahlwerbung? Im Workshop werden den Schüler*innen Kompetenzen vermittelt, um Desinformation als solche zu enttarnen und guten Journalismus zu erkennen. Das Angebot findet am 23. Januar in Hamburg-Lokstedt statt.

Aktionstage zur Wahl: Beeinflussung in den Medien

Cyberangriffe vor allem aus Russland, nun auch Störfeuer aus den USA: Die Wahlen zum Deutschen Bundestag am 23. Februar stehen unter großem Einfluss von außen. Wie können sich die Erstwähler an Schulen informieren, wie Fake von Fakten unterscheiden? Die Workshops finden am 22. und 23. Januar in Meinersen statt.

Die vierte Gewalt? - Medien und die Wahl

Im Landesfunkhaus Schwerin geben Reporter und Moderatorinnen Einblicke in ihre Live-Arbeitswelt. Von der Agentur über den Redaktionstisch auf den Sender: Wie arbeiten die Nachrichtenredakteurinnen, wie die Moderatoren in Hörfunk und Fernsehen? Welche Macht haben Influencer*innen bei der Wahl und wie erkennen wir Fake News? Der Workshop findet am 23. Januar in Schwerin statt.

Wie passen Medien und Demokratie zusammen?

Das Team hinter dem Hamburger Insta-Kanal von NDR 90,3 gibt Einblicke in den Redaktionsalltag und erklärt, wie und warum Journalismus bei Social Media gemacht wird - und was das Ganze mit unserer Demokratie zu tun hat. In diesem Workshop gucken die Schülerinnen und Schüler "behind the scenes" und gestalten eine Radiosendung und Reels, die für Hamburg relevant sind. Der Workshop findet am 22. Januar in Hamburg-Rotherbaum statt.

Weitere Informationen Berichten im Wahlkampf: Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Welche besonderen Regeln müssen Medien zu Wahlkampfzeiten beachten? Mit diesem Lernmodul können Lehrende Unterricht zu dem Thema gestalten. mehr

