Stand: 17.01.2019 10:48 Uhr

Mit Aufsitzerpflanzen die Wohnung dekorieren

Orchideen, Bromelien und Tillandsien: Manche Arten dieser beliebten Zimmerpflanzen zählen zu den sogenannten Aufsitzerpflanzen (Epiphyten). Diese Pflanzenarten kommen vor allem in den Tropen vor. Sie wachsen auf anderen Pflanzen, beispielsweise auf Bäumen, um auf diese Weise an möglichst viel Licht zu gelangen. Manche Epiphyten gedeihen ausschließlich auf fremden Pflanzen, andere wurzeln darüber hinaus zeitweise in der Erde.

Dschungelflair mit exotischen Aufsitzerpflanzen Mein Nachmittag - 08.02.2018 16:20 Uhr Exotische Aufsitzerpflanzen wie Orchideen, Bromelien und Farne sind pflegeleicht und dekorativ. Fernsehgärtner Matthias Schuh zeigt, wie man sie in Szene setzen kann.







4,92 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Durch die häufig fehlende Verbindung zum Erdboden haben Aufsitzerpflanzen besondere Eigenschaften entwickelt, um Wasser und Nährstoffe zu speichern. Manche haben sukkulente Blätter, andere spezielle Speicherorgane. Viele Bromelien etwa sammeln Regenwasser in rosettenförmigen Trichtern.

Deko-Idee: Bromelien, Orchideen und Tillandsien aufbinden

Klassischerweise werden Aufsitzerpflanzen wie Orchideen mit speziellem Substrat in Töpfe gepflanzt. Die besonderen Eigenschaften von Epiphyten kann man sich aber für die Dekoration der Wohnung zunutze machen und sie beispielsweise auf Holz, Rinde, Röhren aus Ton oder mit Flechten bewachsenen Zweigen befestigen. Viele Bromelien lassen sich beispielsweise auch auf Steinen kultivieren. Das Befestigen der Pflanzen wird als "aufbinden" bezeichnet. Bei der Auswahl der Unterlage sollte man darauf achten, dass diese lange haltbar ist und Holz beispielsweise nicht morsch oder von Käferlarven befallen ist.

So werden die Pflanzen befestigt

Beliebt ist es, die Unterlage hängend, etwa an der Decke, zu befestigen, sodass die Pflanze frei im Raum schwebt. Je nach Wunsch sollte deshalb als Erstes ein Loch gebohrt und eine entsprechende Aufhängung wie Draht hindurchgezogen werden. Eine bewährte Methode, um die Pflanzen auf einer Unterlage zu fixieren, ist das Verwenden von Nylonstrümpfen oder anderer dehnbarer, luftdurchlässiger Materialien. Dafür zunächst das in Streifen geschnittene Material an der Unterlage befestigen und dann die Pflanze vorsichtig durch Umwickeln fixieren. Das verwendete Material kann man unter einer Schicht Moos verstecken.

Aufsitzerpflanzen düngen und mit Wasser besprühen

Tipp: Kalkarmes Wasser herstellen Wer kein Regenwasser sammeln möchte, kann ganz einfach selbst kalkarmes Wasser herstellen. Dafür Leitungswasser kochen, in eine Schale gießen, einen Schuss Essig hinzugeben und abkühlen lassen.

Damit Aufsitzerpflanzen gut gedeihen, ist eine hohe Luftfeuchtigkeit wichtig. Die Pflanzen beziehungsweise deren Wurzeln sollten deshalb regelmäßig mit kalkfreiem Wasser besprüht werden. Am besten ist eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, beispielsweise ein helles Badezimmer oder ein Wintergarten. Das Sprühwasser sollte gelegentlich mit Dünger angereichert werden, damit die Pflanzen genügend Nährstoffe erhalten. Dafür eignet sich Blattdünger beziehungsweise spezieller Epiphytendünger.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 08.02.2018 | 16:20 Uhr