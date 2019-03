Stand: 14.03.2019 17:30 Uhr

Bunte Blattschmuckpflanzen für die Fensterbank

Wer etwas Farbe in seine Wohnräume bringen will, kann auf eine große Auswahl an bunten Blattschmuckpflanzen zurückgreifen. Sie bestechen nicht durch ihre Blüten, sondern durch ungewöhnliche Muster oder Farbkombinationen der Blätter: Diese sind panaschiert, also weiß gescheckt, und können Streifen, Flecken oder andere Muster haben.

Schöne Blattschmuckpflanzen für die Wohnung Mein Nachmittag - 14.03.2019 16:20 Uhr Zimmerpflanzen müssen nicht zwangsläufig grün sein. Es gibt echte Schönheiten unter ihnen, die durch mehrfarbige Blätter oder interessante Laubzeichnung die Blicke auf sich ziehen.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Kontrast mit ruhigem Hintergrund am schönsten

Die meisten panaschierten Pflanzen sind grün und haben weiße Flecken, es gibt aber auch rötliche oder gelbliche Exemplare. Durch ihre Blattaufhellungen sind sie echte Hingucker. Am schönsten wirken sie als Einzelpflanzen oder in kleinen Gruppen. Einen attraktiven Kontrast bilden die Pflanzen vor einem ruhigen Hintergrund und in einfarbigen Übertöpfen.

Beispiele für beliebte Blattschmuckpflanzen

Blattbegonie

Zebrakraut

Leuchterblume

Wunderstrauch

Dieffenbachie

Gummibaum

Purpurtute

Silbernetzblatt

Bogenhanf

Bogenhanf Korbmarante

Tipps zu Standort und Pflege

Die meisten panaschierten Pflanzen benötigen einen hellen Standort, vertragen aber keine direkte Sonne. Wie die meisten Zimmerpflanzen sollten sie insbesondere im Winter regelmäßig von Staub befreit und regelmäßig mit kalkarmem Wasser besprüht werden.

So schön sehen panaschierte Pflanzen aus











Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 14.03.2019 | 16:20 Uhr