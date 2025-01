Azalee als Zimmerpflanze richtig pflegen Stand: 10.01.2025 15:56 Uhr Zimmerazaleen sind ein schöner Winterschmuck für die Wohnung und blühen lange. Was sollte man bei Standort und Pflege der Pflanze beachten, um lange Freude daran zu haben?

Die Zimmerazalee (Rhododendron simsii) ist ein immergrüner mehrjähriger Kleinstrauch, der je nach Sorte von Oktober bis März üppig blüht. Die Farbe der Blüten reicht von Weiß über Gelb, Lachsrot, Rosa, Flieder und Rot bis zu Violett. Es gibt auch zweifarbig blühende Sorten sowie einfache und gefüllte Blüten. Zimmerazaleen sind mit dem Rhododendron verwandt, anders als die beliebte Gartenpflanze aber nicht winterhart.

Der richtige Standort

Ganz wichtig ist der richtige Standort. Zimmerazaleen kommen aus kühlen Bergregionen in Asien und mögen weder Wärme noch Trockenheit. Am wohlsten fühlen sie sich an einem hellen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad. Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit der Blüten deutlich, trockene Luft führt zu Blatt- und Blütenabwurf. Heizungs- und Zugluft deshalb unbedingt vermeiden. Als Substrat ist Rhododendronerde ideal.

Zimmerazaleen vertragen keine Staunässe

Die Pflanzen benötigen zwar regelmäßig möglichst kalkfreies Wasser, vertragen aber keine Staunässe. Statt sie zu gießen, empfiehlt es sich deshalb, den Wurzelballen in abgekochtes oder Regenwasser zu tauchen, wenn die Erde schon leicht angetrocknet ist. Eine Drainage-Schicht aus Blähton im Topf ist ebenfalls sinnvoll. Außerdem benötigen Zimmerazaleen eine hohe Luftfeuchtigkeit, ein regelmäßiges Besprühen mit Wasser ist ratsam. Verwelkte Blüten am besten entfernen.

Azaleen schneiden: Rückschnitt regt den Austrieb an

Ein leichter Rückschnitt um bis zu 1,5 Zentimeter nach der Blüte regt den Austrieb an. Ist der Topf zu klein geworden, sollte man die Pflanze umtopfen. Dabei am besten ein Gefäß mit zwei Zentimeter mehr Durchmesser wählen.

Kann man eine Zimmerazalee nach draußen pflanzen?

Nach der Blüte beginnt ab April die Ruhephase der Azalee. Nach den Eisheiligen kann die Pflanze ab Mitte Mai auch gut draußen im Schatten oder Halbschatten stehen. Sie sollte regelmäßig gewässert und alle vier Wochen gedüngt werden, im Herbst bilden sich dann wieder Blüten. In der kalten Jahreszeit die Zimmerazalee etwa ab Anfang Oktober wieder ins Haus oder in die Wohnung holen. In der Anfangsphase möglichst kühl stellen und die Wassergabe etwas reduzieren, damit sich reichlich Knospen bilden. Während der Blütezeit die Düngung einstellen

Was gilt es beim Kauf zu beachten?

Der beste Zeitpunkt für den Kauf ist, wenn die Blütenfarbe beim Aufblühen der ersten Knospen erkennbar ist. Die Pflanze sollte außerdem ein dichtes Blattwerk und viele Knospen haben.

Achtung, alle Teile der Zimmerazalee sind gering giftig, sie sollte deshalb außer Reichweite von Kindern und Haustieren stehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zimmerpflanzen