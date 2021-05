Schafgarbe: Unkomplizierte Staude für trockene Standorte Stand: 21.05.2021 12:59 Uhr Der Bund Deutscher Staudengärtner hat die Schafgarbe zur Staude des Jahres 2021 gewählt. Die Pflanze toleriert Hitze und Trockenheit, lockt Insekten an und kann im Garten vielfältig eingesetzt werden.

Als Einzelpflanze setzt sie Akzente, bereichert aber auch in Gruppen gepflanzt ganze Gartenbereiche: Die Schafgarbe (Achillea) ist eine vielseitige Staude, es gibt mehr als 100 Arten und zahlreiche Züchtungen. An den kräftigen Stängeln wachsen handflächengroße Scheindoldenblüten, die aus sehr vielen kleinen Einzelblüten bestehen.

Blütezeit von Juni bis September

Je nach Art wachsen Schafgarben kompakt oder bewuchern größere Flächen. Ebenfalls abhängig von der Art ist die Wuchshöhe: Sie variiert zwischen 10 und 150 Zentimetern. Die Blüten leuchten in Gelb, Rosa, Orange oder Weiß. Beliebt sind auch mehrfarbige Züchtungen. Die Blütezeit beginnt meist im Juni und kann je nach Sorte bis in den September reichen.

Schafgarbe pflanzen: Wo, wann und wie?

Frühjahr und Herbst sind ideale Pflanzzeiten für die Schafgarbe. Die Stauden sind genügsam und wachsen gut in Beeten mit durchlässiger und nährstoffreicher Erde. Magere Gartenböden können vor der Pflanzung mit etwas Kompost, schwere Lehmböden mit Sand oder Kies verbessert werden. Vor dem Einpflanzen den Ballen ausgiebig wässern, am besten in einem mit Wasser gefüllten Eimer. Das Pflanzloch muss etwa doppelt so tief und breit sein wie der Ballen. Nach dem Pflanzen nochmals kräftig gießen.

Staude teilen und schneiden: Langlebige Blütenpracht

Schafgarben sind keine langlebigen Pflanzen und sollten deshalb alle drei bis vier Jahre durch Teilung verjüngt werden. Der beste Zeitpunkt dafür ist kurz vor dem Austrieb im Frühling. Nach dem Teilen können sie an anderer Stelle im Beet oder Topf neu gepflanzt werden. Viele Arten blühen ein zweites Mal, wenn man sie direkt nach der Blüte kräftig zurückschneidet.

Gemeine Schafgarbe: Verwendung als Heilpflanze

Die Schafgarbe ist nicht nur schön anzusehen, sie findet auch als Heilpflanze Verwendung. Die Blätter der Gemeinen Schafgarbe (Achillea Millefolium) können beispielsweise getrocknet zu einem Tee aufgegossen werden, der den Magen beruhigt. Die frischen Blätter eignen sich als Wundkraut zur Erstversorgung von kleinen Blutungen.

