Stand: 03.09.2020 15:51 Uhr - Garten-Docs

Magnolien: Blütenpracht fast ohne Pflege

Sie sind im Frühjahr der absolute Hingucker: blühende Magnolien. Sie machen Gärten so richtig interessant, denn sie bringen ganz früh Leben und Farbtupfer in die sonst noch triste Landschaft. Da die Laubblätter im Frühjahr noch fehlen, fallen die weißen, rosafarbenen oder rötlichen Blüten noch stärker auf. Besonders gut eignen sich Magnolien als Einzelgehölze. Über die Jahre wachsen sie enorm in die Breite und in die Höhe und benötigen deshalb entsprechenden Abstand zu anderen Pflanzen.

Tulpen-Magnolie empfindlich gegenüber Spätfrösten

Auffallend schön ist beispielsweise die Kobus-Magnolie, die acht bis zehn Meter hoch wird und weiße Blüten hat. Die ebenfalls prächtige Tulpen-Magnolie hat etwas mehr Farbe, ihr Name leitet sich vom Aussehen ihrer tulpenähnlichen rosa-violett gefärbten Blüten ab. Diese Art ist besonders beliebt, weil sie mit ihren weit ausladenden Ästen und unheimlich vielen Blüten so beeindruckend aussieht. Die Blüten der Tulpen-Magnolie sind allerdings besonders empfindlich gegenüber Frost. Schon nach leichten Frösten verfärben sich die Blütenblätter braun und fallen nach einigen Tagen ab. Stern-Magnolien vertragen dagegen Frost viel besser, sie sind besonders widerstandsfähig.

Eine besondere Art ist die "Großblättrige Macrophylla", die vor allem in Nordamerika beheimatet ist. Ihre Blätter können sehr groß und mehr als 60 Zentimeter lang werden. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 15 bis 20 Metern. Doch das dauert. In den ersten Jahren blüht sie auch nicht, sondern konzentriert sich auf das Längenwachstum. Hier ist Geduld angesagt.

Viel Freude bei wenig Pflege

Neben ihrer Schönheit gibt es einen weiteren guten Grund, eine Magnolie zu pflanzen: Sie ist äußerst pflegeleicht. Magnolien sollten in der Regel nicht beschnitten werden, denn ohne Rückschnitt entwickeln sie sich am besten. Sollte dennoch, etwa weil die Krone zu breit oder dicht geworden ist, ein Schnitt nötig sein, rät Garten-Experte Peter Rasch dazu, dies im Winter vor dem Austrieb zu machen. Der Baum treibt in der Regel aus altem Holz nur sehr schlecht wieder aus. Bei einem Korrekturschnitt deshalb ältere Äste komplett entfernen oder darauf achten, dass es einen vitalen Seitentrieb gibt. Die geschnittenen Äste lassen sich gut als Zimmer-Dekoration verwenden, da die bereits angesetzten Blütenknospen sich auch in der Vase öffnen.

Wichtig für Magnolien sind ein sonniges vor Ostwinden geschütztes Plätzchen im Garten und immer ausreichend Wasser und Dünger. Da sie einen leicht sauren Boden lieben, ist beispielsweise ein Harnstoff-Dünger empfehlenswert. Weil sie extrem flach wurzeln, sollte man die Baumscheibe immer schön frei halten. Pflanzen, die nah heranwachsen, sind Konkurrenten, die die Magnolie stören. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, belohnt die Magnolie Gartenliebhaber im Frühjahr mit einer tollen Blütenpracht.

Weitere Informationen Den Sommer mit Herbststauden verlängern Im Spätsommer zeigt sich der Garten besonders schön: Viele Pflanzen stehen noch in voller Pracht und Herbststauden können neu gepflanzt werden. Tipps und Ideen zum Pflanzen. mehr Agapanthus im Topf teilen und umpflanzen Die Schmucklilie, auch Agapanthus genannt, ist für ihr starkes und fleischiges Wurzelwerk bekannt. Kleine Töpfe werden schnell zu eng. Tipps, wie man sie teilt und umpflanzt. mehr

Dieses Thema im Programm: Garten-Docs | 04.09.2020 | 21:15 Uhr