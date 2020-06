Stand: 05.06.2020 09:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Im Juni Rosen düngen

Im Juni bietet der Garten eine besondere Farbenvielfalt. Vor allem Rosen zeigen sich in ihrer schönsten Pracht. Sie haben in den vergangenen Wochen Laub und viele Blüten gebildet. Das alles kostet natürlich Kraft. Damit die prächtigen Pflanzen in den kommenden Wochen reichlich neue Blüten bilden und vor allem gesund bleiben, ist eine Portion Dünger notwendig. Dafür eignet sich am besten spezieller Rosendünger. Es gibt ihn in flüssiger und in Pulverform. Wie viel Dünger die Pflanze genau benötigt, hängt vom verwendeten Produkt ab. Angaben dazu findet man auf der Verpackung.

Rosen nicht zu spät düngen

Viele Krankheitserreger lauern im Garten: Bei schlecht versorgten und geschwächten Rosen haben sie leichtes Spiel sich festzusetzen. Auch dagegen hilft eine Düngergabe im Juni. Vom Düngen in der zweiten Jahreshälfte ist eher abzuraten, denn dann würden die Rosen zu spät neue Triebe bilden, die im Herbst nicht mehr ordentlich verholzen. Diese relativ weichen Triebe sind jedoch sehr kälteempfindlich und Frost kann großen Schaden anrichten.

Wildtriebe an Rosen richtig entfernen

Mache Rosenliebhaber entdecken im Sommer Wildtriebe an ihren Pflanzen. Die Blätter dieser Triebe haben eine andere Farbe, sind kleiner und bestehen aus bis zu acht Blattpaaren. Diese Wildtriebe wachsen aus der Veredelungsunterlage der Rose heraus, die sich unterhalb der Veredelungsstelle im Boden befindet. Um sie zu entfernen, die Erde bis zu der Stelle, an der der Trieb aus dem Wurzelstock herauswächst, vorsichtig entfernen. Den Trieb fest umfassen und möglichst mit einem Ruck herausreißen. Wer sich diese Arbeit ersparen will und den Wildtrieb mit der Schere einfach abschneidet, verstärkt das Problem eher, denn die Rose treibt dann kräftig neu aus.

Rosen richtig düngen und gießen Rosen zweimal im Jahr düngen: zum Austrieb im Frühling und im Juni zur Hauptblüte, alternativ kann man speziellen Langzeitdünger verwenden

geeignet sind zum Beispiel spezielle Rosendünger oder organischer Dünger wie Hornspäne und Kompost

ab Ende Juli nicht mehr düngen, damit die Triebe bis zum Winter ausreifen können

nur im Wurzelbereich gießen und Staunässe vermeiden

den Boden immer leicht feucht halten

die oberste Erdschicht vor erneutem Gießen abtrocknen lassen

frisch gepflanzte Rosen benötigen reichlich Wasser, bis sie angewachsen sind

