Stand: 18.09.2019 12:29 Uhr - Mein Nachmittag

Chrysanthemen - Leuchtfeuer im Herbst

Wenn die Sommerblumen verblüht sind und der Herbst den Garten in die letzten warmen Sonnenstrahlen taucht, kommt die große Zeit der Chrysanthemen. Die farbenfrohen Spätblüher sorgen in Kombination mit buntem Laub für tolle farbliche Akzente. Auch als Kübelpflanzen blühen sie auf Balkon und Terrasse noch bis Ende November.

Symbol für Glück und Wohlstand

Ursprünglich kommen Chrysanthemen aus China. Dort befasst man sich schon seit 2.000 Jahren mit der Züchtung der Korbblütler. Die Herbstblüher gehören in China zusammen mit Bambus, Orchidee und Pflaume zu den vier edlen Pflanzen, die Glück und Wohlstand symbolisieren. Mitte des 19. Jahrhunderts traten die Chrysanthemen buchstäblich einen Siegeszug in die europäischen Gärten und Gärtnereien an.

Mehrjährige Pflanzen lassen sich überwintern

Als Balkonschmuck eignen sich besonders die sogenannten Topfchrysanthemen (Chrysanthemum frutescens). Sie werden in voller Blüte verkauft, sind einfach zu pflegen, brauchen viel Wasser und wenig Dünger und blühen wochenlang. Von Natur aus sind es zwar mehrjährige Pflanzen, aber bei uns werden sie meist einjährig gezogen, das heißt, wenn sie verblüht sind, darf man sie entsorgen.

Wer mehrjährige Chrysanthemen als blühende Topfpflanze im Herbst gekauft hat, sollte sie hell und kühl - bei maximal acht Grad - überwintern und erst im April wieder ins Freie setzen. Sie brauchen einen nährstoffreichen lockeren Boden, Staunässe vertragen sie überhaupt nicht.

Reichlich Wasser während der Blütezeit

Die schönen Herbstblüher stehen gern an sonnigen Standorten. Während der Blütezeit müssen die buschigen Pflanzen täglich gegossen werden - auch bei Regen. Die großen Blätter hängen sonst sehr schnell schlapp herunter, erholen sich aber nach dem nächsten gründlichen Wässern wieder. Nach der Blüte werden die Triebe mehrjähriger Pflanzen etwa fingerlang über dem Topf abgeschnitten. Während der Ruhezeit nur so viel gießen, dass die Erde nicht austrocknet. Im Frühjahr kommen die Pflanzen in frische Erde und treiben wieder neu aus. Damit sie niedrig und buschig bleiben, sollte man die neuen Triebe mehrmals stutzen.

Während der Hauptwachstumszeit im Sommer wird alle zwei Wochen mit organischem Gemüsedünger oder Komposterde gedüngt. Übrigens: Wenn ältere Chrysanthemen plötzlich in die Höhe schießen, liegt es daran, dass die Pflanzen beim Gärtner vorher mit wachstumshemmenden Stoffen behandelt worden sind, deren Wirkung nach einiger Zeit nachlässt.

Überwintern im Beet

Im Beet werden die braun gewordenen Pflanzen im späten Herbst auf etwa ein Viertel der Höhe zurückgeschnitten. Wer die Blütenwunder heil über den Winter bringen will, muss die Wurzelstöcke gut schützen. Dazu können die Wurzelballen mit Laub oder Tannenzweigen bedeckt werden.

Weitere Informationen Kübel und Balkonkästen herbstlich bepflanzen Wer bis in den Winter farbliche Akzente auf Balkon oder Terrasse setzen möchte, kann Kübel und Kästen im Herbst neu bepflanzen. Welche Pflanzen eignen sich dafür? mehr Astern: Bunte Blüten bis zum Spätherbst Weiß, Lila, Rosa, Rot oder Blau: Astern verschönern den Garten vom Frühling bis zum Herbst und haben ein großes Farbspektrum. Zudem bieten sie Bienen und Hummeln Nahrung. mehr Den Sommer mit Herbststauden verlängern Im Spätsommer zeigt sich der Garten besonders schön: Viele Pflanzen stehen noch in voller Pracht und Herbststauden können neu gepflanzt werden. Tipps und Ideen zum Pflanzen. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 19.09.2019 | 16:20 Uhr