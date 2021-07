Leimringe schützen Obstbäume vor Frostspannern Stand: 14.07.2021 11:46 Uhr Leimringe schützen Obstbäume vor Schädlingen wie dem Kleinen Frostspanner. Der richtige Zeitpunkt zum Befestigen ist September, dann legt der Schmetterling seine Eier ab.

von Ralf Walter

Mitte bis Ende September sollten Hobbygärtner sich um ihre Obstbäume kümmern und Leimringe um die Stämme binden. Diese klebrigen Folien - oder alternativ Leimpaste - sind sehr sinnvoll und verhindern, dass der Kleine Frostspanner, ein Schmetterling, an den Blattknospen der Bäume seine Eier ablegt.

Aus den Schmetterlingseiern schlüpfen kleine Raupen, die im Frühjahr die frischen Blätter der Bäume bis auf die Mittelrippen abfressen. Sie können den Bäumen enorm schaden.

Frostspanner-Paarung verhindern und Obstbäume schützen

Frostspanner-Männchen und -Weibchen paaren sich unter anderem in den Baumkronen von Obstbäumen. Die Natur hat es bei den Frostspannern so eingerichtet, dass das Männchen große Flügel hat und damit zur Paarung auch bequem bis in die Baumkronen fliegen kann. Das Weibchen dagegen hat nur verkümmerte Flügel, kann nicht fliegen und klettert am Baumstamm entlang, um zum Männchen zu gelangen. Ist der Baumstamm mit einem Leimring umspannt, bleibt das Weibchen beim Hochklettern kleben. So wird verhindert, dass das Weibchen zur Paarung nach oben in die Baumkrone gelangen kann.

