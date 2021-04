Kiwi pflanzen: Winterharte Exoten im Garten pflegen Stand: 16.04.2021 14:16 Uhr Kiwis stammen aus warmen Gebieten Ostasiens, sind aber auch in unseren Breiten winterhart. Die Kletterpflanze benötigt einen geschützten Standort, viel Wasser und den passenden Boden.

Trotz ihrer Herkunft können ausgewachsene Kiwipflanzen Temperaturen bis minus 30 Grad überstehen. Beim Kauf sollte man auf das Geschlecht der Pflanze achten, denn es gibt männliche und weibliche. Um Früchte anzusetzen, müssen beide Pflanzen vorhanden sein, doch nur die weibliche trägt Früchte.

Es gibt auch selbst befruchtende Kiwi-Sorten

Eine männliche Pflanze reicht für drei bis vier weibliche. Das Geschlecht ist meist auf den Schildern am Topf der Jungpflanzen vermerkt. Optisch unterscheiden sie sich nur in den Blüten. Inzwischen gibt es auch einige selbst befruchtende Sorten, die allerdings meist besser tragen, wenn zusätzlich eine männliche Pflanze in der Nähe steht. Wer bereits eine Kiwipflanze im Garten hat, das Geschlecht aber nicht kennt, muss die recht unscheinbaren Blüten im Juni/Juli genau ansehen: Weibliche Pflanzen entwickeln Staubgefäße, männliche Stempel.

Kiwis brauchen warmen Standort mit stabilem Gerüst

Kiwis gehören zu den Kletterpflanzen und können mehrere Meter hoch werden. Sie benötigen daher ein stabiles Gerüst, an dem sie sich festhalten können. Der Standort für Actinidia - so der botanische Name - sollte sonnig, warm und windgeschützt sein. Eine Wärme abstrahlende Wand im Hintergrund tut der Pflanze gut. Obwohl hiesige Sorten winterhart sind, können späte Fröste im Frühjahr junge Triebe gefährden.

Böden im leicht sauren Bereich ideal

Auch an den Boden stellen Kiwis Ansprüche. Ideal ist humose, mittelschwere, tiefgründige Erde im leicht sauren Bereich mit einem pH-Wert um 5,0. Schwere, lehmige Gartenböden eignen sich weniger und müssen zunächst gründlich gelockert und mit Torf und Kompost vorbereitet werden. Der beste Zeitpunkt zum Pflanzen liegt im April oder Mai. Junge Exemplare sollten in kalten Wintern geschützt werden.

Früchte gibt es erst nach Jahren

Selbst bei guten Bedingungen und Pflege mit reichlich Wasser benötigen junge Pflanzen vier bis fünf Jahre, bevor sie die ersten Früchte tragen. Bis dahin sind Kiwis mit ihren dekorativen Blättern ein schöner Schmuck für den Garten. Die schmackhaften und vitaminreichen Früchte werden spät im Jahr vor den ersten Nachtfrösten geerntet. Sie sind dann noch hart, reifen aber bei Zimmertemperatur nach.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 14.04.2021 | 16:10 Uhr