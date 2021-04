Kletterpflanzen verschönern Garten und Balkon Stand: 21.04.2021 10:10 Uhr Wenn im Sommer die Natur in voller Blütenpracht steht, fallen triste Wände besonders auf. Kletterpflanzen für Sonne und Schatten sorgen für Farbe - im Garten und auf dem Balkon.

Kletterpflanzen können tolle Akzente im Garten setzen und karge Häuserwände, Garagen oder Schuppen zu echten Hinguckern verwandeln. Außerdem senken begrünte Wände in Städten die Temperatur, filtern schädliche Stoffe aus der Luft und liefern Insekten Nahrung und Lebensraum.

Die meisten Kletterpflanzen können auch in Kübel auf Balkon und Terrasse gepflanzt werden. Besonders gut eignen sich einjährige Rank- und Schlingpflanzen wie beispielsweise Schwarzäugige Susanne und Prunkwinde.

Schöne Rankgewächse für Sonne und Schatten

Kletterpflanzen gibt es in den verschiedensten Farben und Formen - sowohl für sonnige als auch schattige Standorte. Für die Berankung in voller Sonne eignen sich zum Beispiel die wunderschöne fuchsrote Jasmintrompete (Campsis), roter Sommerjasmin und Blauregen. Letzterer blüht im zeitigen Frühjahr und ist stark wachsend.

Reizvoll sind auch das goldgelbe Duft-Geißblatt, verschiedene Kletterrosen und Wein. Für Flächen mit weniger Sonne oder schattige Stellen bietet sich vor allem Clematis an. Sie ist eine der beliebtesten Kletterpflanzen. Bei regelmäßigem Düngen und Gießen gedeiht sie bestens. Auch die Große Pfeifenwinde oder Kletter-Hortensien mögen es gerne schattig.

Zum Begrünen eher niedriger Zäune oder Mauern sind die klassischen Einjahreskletterer wie Duftwicke oder Kapuzinerkresse eine gute Wahl. Diese Rankgewächse können auch im Sommer als vorgezogene Containerpflanzen in den Boden gepflanzt werden.

Baumwürger: Schlingpflanze mit schönen Blättern

Wer etwas ganz Ausgefallenes probieren möchte, kann sich nach dem Baumwürger erkundigen. Diese Schlingpflanze ist so etwas wie die Würgeschlange unter den Klettersträuchern. Der Baumwürger hat eine immense Wuchskraft und schiebt sich imposant an einem stabilen Rankgerüst oder alten Baum hoch. Allerdings sollte dieser Baum einen Stammdurchmesser von mindestens 20 Zentimetern haben, sonst kann er tatsächlich erdrückt werden. Im Sommer hat der Baumwürger grüne Blätter, im Spätherbst wunderschöne orange-rote Früchte und leuchtend gelbe Blätter.

Kiwi: Schöne Rankpflanze mit Früchten

Die Kiwi-Sorte "Jenny" ist eine starkwüchsige und winterharte Kletterpflanze. Zudem ist sie eine sehr ertragreiche und selbstbefruchtende Züchtung. Am besten wächst die Pflanze an einem sonnigen Ort mit nährstoffreichem, feuchten Boden. Die süßen, saftigen Früchte werden bis zu fünf Zentimeter groß, sind reich an Vitamin C und können ab Mitte Oktober geerntet werden. Allerdings kann erst nach einigen Jahren mit der ersten Ernte gerechnet werden.

Winterjasmin: Gelbe Blüten in der dunklen Jahreszeit

Zu den Kletterpflanzen, die gerade im Winter ihren großen Auftritt haben, zählt vor allem der Winterjasmin. Die Blütezeit der primelgelben Blüten kann bei mildem Klima von Dezember bis in den April hinein andauern. Das Laub hingegen ist sommergrün und wird im Winter abgeworfen. Bei der Wahl des Standorts stellt der Strauch keine allzu großen Ansprüche. Allerdings sollte er ein wenig vor Wind und strengem Frost geschützt gepflanzt werden. Ein sonniger bis leicht schattiger Platz ist ideal. Der Boden sollte idealerweise nährstoffreich und kalkhaltig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 05.09.2020 | 06:50 Uhr