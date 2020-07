Sendedatum: 19.07.2020 11:30 Uhr - Mein schönes Land TV

Vogeltränke in Blattform aus Beton gießen

Eine Vogeltränke ist nicht nur ein individuelles Schmuckstück für den Garten, sondern auch sehr nützlich für viele Tiere. Sie lässt sich ganz einfach selbst herstellen. Aus Sand, Zement und etwas Gips wird Beton angemischt und über ein großes Rhabarberblatt gegossen. Gut trocknen lassen und fertig ist der Hingucker im Garten. Da die Schale schön flach ist, können sie dort ihren Durst stillen und im Sommer gefahrlos ein Bad nehmen.

Benötigtes Material für eine Schale

circa 1,5 Eimer Sand (Untergrund für das Blatt)

1 Eimer feiner Sand

circa ½ Eimer Zement

1 Kelle Gips

1 großes Rhabarberblatt oder ein anderes großes Blatt mit kräftigen Blattadern

Wasser, 1 Mörteleimer

Arbeitshandschuhe

1 Bauwanne oder Kübel

1 Kelle

1 Brett oder Lattenrest

1 kurzer Baumstumpf (wenn Standfuß gewünscht)

Schraubenzieher oder Ähnliches

Speiseöl

Anleitung für eine Vogeltränke aus Beton

Auf einer flachen Arbeitsfläche einen Sandhügel entsprechend der Größe des Rhabarberblattes aufhäufeln. Das frische Blatt mit der Oberseite auf den Sand drücken, sodass es komplett fest aufliegt. Das Blatt rund um den Hügel glattziehen.

Den feinen Sand in einen großen Kübel oder eine Bauwanne geben. Etwa halb so viel Zement (Verhältnis 2:1) in einem Mörteleimer abmessen, eine Kelle Gips dazugeben. Die Mischung zum Sand geben und verrühren. Jetzt mit Wasser den Beton anmischen - nicht zu dünn! Hinweis: Wenn man zu viel Sand nimmt, wird der Beton nicht fest genug. Wer unsicher beim Mischverhältnis ist, kann auch eine Fertigmischung Zement verwenden (1 Packung).

Das Rhabarberblatt gleichmäßig mit Speiseöl einpinseln, so löst sich der Beton später besser. Anschließend den Beton dick bis zum Blattrand auftragen und die Schale formen. Beton dabei gut andrücken und in der Mitte anhäufen. Die Mitte anschließend mit einem Brett flach ziehen, damit die Schale einen stabilen Stand bekommt.

Für die Variante mit Standfuß wird ein kurzer Baumstumpf verwendet. Er wird in der Mitte der Tränkenunterseite auf die abgeflachte Stelle eingedreht und mit Beton angehäuft.

Die Vogeltränke muss mindestens 24 Stunden durchtrocknen. Erst dann das Rhabarberblatt vorsichtig an den Adern mithilfe eines spitzen Gegenstandes - zum Beispiel mit einem Schraubenzieher - herauslösen.

19.07.2020