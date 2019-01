Stand: 09.01.2019 14:49 Uhr

Stunde der Wintervögel: Deutlich weniger Amseln

Amseln sind einer Zwischenbilanz zufolge die großen Verlierer der diesjährigen NABU-Aktion "Stunde der Wintervögel". Bundesweit meldeten Naturfreunde am ersten Januar-Wochenende nur 2,75 Amseln pro Garten - ein Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Hauptgrund sehen die Naturschützer das sogenannte Usutu-Virus, das im vergangenen Sommer erstmals fast deutschlandweit aufgetreten ist. Auch der trockene Sommer spielte eine Rolle. "Sicher konnten weniger Jungvögel überleben, da sie auf Regenwürmer angewiesen sind, die sie nur bei feuchtem Boden leicht finden können", so NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann.

Leichte Erholung bei den Grünfinken

Bei den Grünfinken, die bisher am stärksten von allen Wintervogelarten von einem Rückgang betroffen waren, gibt es zumindest keinen neuen Negativrekord. "Mit 1,31 Vögeln pro Garten ist das Ergebnis nicht ganz so schlecht wie erwartet, denn vor zwei Jahren waren es sogar nur 1,29 Grünfinken pro Garten", so Lachmann.

Spatzen und Meisen am häufigsten

Dass viele Naturfreunde dieses Jahr weniger Vögel gezählt haben, lag vor allem am Wetter. "Der bisher europaweit sehr milde Winter sorgt dafür, dass weniger Wintervögel aus dem Norden und Osten zu uns kommen und dass viele Waldvögel auch außerhalb der Gärten genug zu fressen finden und nicht zu den Futterstellen kommen", so Lachmann. Deshalb wurden weniger Meisen, Eichelhäher, Buntspechte und Gimpel gesichtet.

Gleichzeitig sind viele Teilzieher wegen der milden Temperaturen in Deutschland geblieben. "Es wurden mehr Ringeltauben, Heckenbraunellen und Rotkehlchen gezählt", so Lachmann. "Insgesamt liegt die Zahl der gesichteten Vögel pro Garten mit 38,2 etwa auf Vorjahresniveau und damit vier Prozent unter dem langjährigen Mittelwert." Am häufigsten gesichtet wurde wie schon 2017 der Haussperling vor Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel.

Endgültige Ergebnisse bis Ende Januar

Bisher haben bereits mehr als 96.000 Vogelfreunde dem NABU ihre Beobachtungen gemeldet. Damit dürften die Zahlen aus dem Vorjahr erneut deutlich übertroffen werden. "Wir freuen uns über die hohen Teilnehmerzahlen und das große Interesse an der heimischen Vogelwelt", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "So werden unsere Ergebnisse noch aussagekräftiger. Den Vögeln hilft es, wenn immer mehr Menschen ihren Garten als Mini-Naturschutzgebiet begreifen und ihn entsprechend vogelfreundlich gestalten."

So können Sie Beobachtungen melden Online: auf seiner Website bietet der NABU ein Meldeformular

Per Post: Meldebögen zum Ausdrucken können bis 15. Januar 2019 geschickt werden an: NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin

Noch bis zum 15. Januar können Zählergebnisse nachgemeldet werden, auch die Eingabe von Meldungen, die per Post kommen, steht noch aus. Außerdem findet bis zum 11. Januar noch die "Schulstunde der Wintervögel" statt. Die Endauswertung der Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" ist für Ende Januar geplant.

