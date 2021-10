Blume des Jahres 2022 ist die Vierblättrige Einbeere Stand: 21.10.2021 11:00 Uhr Mit der Wahl der Einbeere zur Blume des Jahres 2022 ruft die Loki Schmidt Stiftung zum Schutz der Wälder auf. Die Blume, die nur eine einzige Beere ausbildet, wächst vor allem in naturnahen Wäldern.

Die kleine Waldblume kommt in Deutschland zwar noch relativ häufig vor, aber ihre Bestände gehen vielerorts zurück. In sechs Bundesländern steht sie bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen. Da die Blume immer nur eine Beere ausbildet, ist ihre Vermehrung über die Samen begrenzt. Zusätzlich breitet sie sich - ähnlich wie das Buschwindröschen und das Leberblümchen - unterirdisch über sogenannte Rhizome, also Erdsprosse, aus. Dafür benötigt sie aber viel Zeit.

Aufruf zum Schutz naturnaher Wälder

Mit der Wahl der Einbeere zur Blume des Jahres 2022 will die Loki Schmidt Stiftung zum Schutz des Lebensraums der kleinen Pflanze aufrufen, die vor allem in naturnahen und alten Wäldern wächst.

Denn naturnahe Wälder ohne forstwirtschaftliche Nutzung sind in Deutschland selten: Sie machen nur drei Prozent der Waldflächen aus. Zugleich zählen sie zu den artenreichsten Lebensräumen, bieten Käfern und seltenen Vögeln wie Eulen, Mittelspecht und Schwarzstorch Rückzugsräume. Der Boden ist Lebensgrundlage zahlreicher Pflanzen, Mikroorganismen, Insekten, Spinnen und Pilze.

Darüber hinaus filtern Wälder unsere Luft, wandeln Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um und speichern und reinigen Wasser. In ihren Böden und in ihrer Biomasse binden Wälder Kohlenstoff und wirken so dem Klimawandel entgegen.

Loki Schmidt Stiftung sammelt Spenden für naturnahe Wälder

Unterstützt durch Spendengelder hat die Loki Schmidt Stiftung 14 naturnahe Wälder gekauft, um sie langfristig zu schützen. Aktuell sammelt sie Spenden für den Kauf eines großen Laubwaldgebietes im Alten Land bei Hamburg.

Wer sich über die Einbeere und ihren Lebensraum informieren möchte, kann bei der Stiftung eine Broschüre bestellen. Für Garten oder Balkon bietet sie eine Samenpostkarte mit drei Wildblumenarten des Waldes und Waldrandes an (E-Mail: bestellung@loki-schmidt-stiftung.de, Tel. 040/24 34 43).

Kür der Blume des Jahres seit 1980

Loki Schmidt, die 2010 verstorbene Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, rief die Aktion Blume des Jahres 1980 ins Leben. Die Loki Schmidt Stiftung will damit auf Wildpflanzen hinweisen, die vom Aussterben bedroht sind. Im vergangenen Jahr trug der Große Wiesenknopf den Titel.

