Euch geht es schlecht? Hier findet ihr Hilfe! Stand: 21.10.2024 11:58 Uhr Ihr fühlt euch einsam? Ihr habt Probleme und möchtet mit jemandem darüber sprechen? Jemand in eurem Umfeld scheint Hilfe zu benötigen? Hier findet ihr Informationen, Links, Telefonnummern und Tipps von Experten.

Manchmal geht es uns einfach nicht gut und wir würden gern mit jemandem darüber sprechen. Oder die Lage scheint sogar ausweglos. Doch niemand muss mit seinen Problemen alleine bleiben! Es gibt viele Menschen, die helfen, beraten oder einfach nur zuhören können - zum Beispiel per Telefon, Mail, Chat oder in einem persönlichen Gespräch.

Neben vorübergehenden Stimmungstiefs gibt es auch psychische Probleme, die sich über eine längere Zeit ziehen können. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir als Außenstehende erkennen, dass Menschen in unserem Umfeld Hilfe benötigen - und ihnen helfen? Und was können zum Beispiel Kinder tun, wenn sie merken, dass es einem Elternteil nicht gut geht?

Carsten Spies und Maria Dahlke vom Kinderschutzbund in Mecklenburg-Vorpommern beraten Menschen, die sich in genau solchen Situationen befinden und ähnliche Fragen stellen. Im N-JOY Interview geben sie Tipps für Betroffene und ihr Umfeld.

Woran merke ich, dass ich Hilfe benötige?

Die eigene Notlage zu erkennen, sei schwierig, sagt Carsten Spies, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Mecklenburg-Vorpommern. Die eigene Hilflosigkeit werde Betroffenen oft erst durch ein Gegenüber gespiegelt. Das könne zum Beispiel jemand aus der Familie sein, der euch sagt, dass ihr euch verändert habt.

Habt ihr die eigenen Probleme bereits selbst ausgemacht und tragt diese schon länger mit euch rum, solltet ihr euch Spies zufolge aber irgendwann eingestehen, dass ihr es alleine nicht schafft, aus dieser Situation herauszukommen. Dann sei es Zeit, sich Hilfe und Unterstützung zu holen.

Auch wenn ihr denkt, ihr braucht keine Hilfe: Gerade psychische Erkankungen würden Betroffene oft "betriebsblind" machen. Das heißt: Es kann laut Spies sein, dass ihr gar keine Auswege mehr seht.

Deswegen kann man häufig nur mit externer Unterstützung und insbesondere mit fachlicher medizinischer und psychologischer Unterstützung aus so einer Sackgasse herauskommen.



Wie kann ich mir Unterstützung holen?

Spies empfiehlt, sich jemanden zu suchen, mit dem ihr gut reden könnt. Das kann jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis sein, dem ihr euch anvertraut, oder auch die Telefonseelsorge. Letztere ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar - zum Beispiel telefonisch unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 oder auch im Chat. Dort könnt ihr jemandem, der euch zuhört, anonym eure Probleme schildern. Gemeinsam schaut ihr dann, wie euch geholfen werden kann und welche Beratungs- und Hilfsangebote es für euch gibt.

Über die Nationale Kontakt- und Informationsstelle (NAKOS) könnt ihr euch zudem darüber informieren, welche Selbsthilfegruppen es in eurer Stadt gibt. Gemeinsam wird dann ein individueller Plan entworfen, wie euch am besten geholfen werden kann.

Wie können Außenstehende erkennen, dass jemand Hilfe benötigt?

Bei Menschen, die wir eigentlich gar nicht so gut kennen, sei es sehr schwierig herauszufinden, ob sie Hilfe benötigen, sagt Spies. Leichter sei es bei vertrauten Personen, die wir schon länger kennen. Genauso wie der Psychologe Florian Stoeck empfiehlt Spies, darauf zu achten, ob sich das normale Verhalten, das äußere Erscheinungsbild oder die Äußerungen ("Mir wird das alles zu viel", "Ohne mich wäre alles besser") einer Person verändern.

Das kann Spies zufolge zum Beispiel der Fall sein, wenn sich jemand, der sich sonst immer aktiv am Familien- und Gruppenleben beteiligt hat, plötzlich zurückzieht und immer stiller wird. Also: Wenn eine Person nicht mehr das tut, was wir sonst von ihr kennen.

Wenn man auffällige Verhaltensveränderungen bemerkt, ist das häufig ein Signal dafür, dass etwas nicht stimmt, dieser Mensch ein Problem oder auch mehrere Probleme hat und möglicherweise auch schon psychisch erkrankt oder zumindest psychisch belastet ist.

Wie kann Unterstützung von Angehörigen oder Freunden konkret aussehen?

Zeigt sich jemand anders als sonst, solltet ihr die Person Stoeck zufolge am besten direkt ansprechen, sie fragen, was los ist, und euch nicht so schnell abwimmeln lassen. Hört dabei auch auf euer Bauchgefühl und holt euch Hilfe bei anderen Bezugspersonen der betroffenen Person oder bei entsprechenden Beratungsstellen.

Macht euch dabei bewusst, dass der Mensch, dem ihr helfen möchtet, stark belastet ist. Entweder ihr wisst schon, wodurch, oder ihr versucht, das herauszubekommen. "Ein Weg zu helfen ist, Möglichkeiten zu schaffen, diese Belastung zu minimieren - ihm ein wenig von der Last zu nehmen", erklärt Spies. Bei manchen könne das praktische Unterstützung sein, bei anderen Hilfe in finanzieller Not.

Spies weiß aber auch: Viele Menschen sehen sich zusätzlich einer Ausweglosigkeit ausgesetzt, befinden sich in einer Sackgasse und haben den Lebensmut verloren. Dies spiele eine ganz große Rolle:

Ich muss versuchen, diesen Menschen zu ermutigen, bestimmte Dinge wieder aufzugreifen und zu machen - Dinge, die er schon aufgegeben hat. Ich muss versuchen, eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen, die er vielleicht aus dem Blick verloren hat.

Wichtig ist: Wenn ihr das Gefühl habt, dass es akut ist und die Person sich etwas antun will, solltet ihr laut Stoeck nicht zögern und unbedingt die Polizei oder den Rettungsdienst hinzuziehen. Diese können wiederum den Sozialpsychiatrischen Dienst verständigen, dessen Mitarbeiter die Lage dann professionell einschätzen können.

An wen kann ich mich als Kind mit meinen Problemen wenden?

Ihr habt das Gefühl, dass ihr mit euren Problemen alleine seid und wisst nicht, an wen ihr euch damit wenden könnt? Maria Dahlke vom Kinderschutzbund rät, sich am besten jemanden zu suchen, mit dem ihr gut reden könnt. Das kann jemand aus eurer Familie sein, das kann aber auch ein Nachbar, eine Lehrperson oder euer Trainer bzw. eure Trainerin aus dem Sportverein sein.

Auch telefonisch oder über das Internet gibt es zahlreiche kostenlose Angebote, die euch helfen können - und bei denen ihr ganz anonym bleiben könnt. Experten beraten dort jeden Tag Menschen, denen es genauso geht wie euch. Sie wissen genau, wie ihr mit der Situation umgehen könnt und was euch helfen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Psychotherapie