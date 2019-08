Stand: 21.08.2019 06:52 Uhr

Neuer James Bond heißt "No Time To Die"

Für Daniel Craig wird es das Finale als Doppelnull-Agent: Anfang April 2020 steht der letzte Streich für den 51-Jährigen an, der James Bond schon seit 2006 spielt. Nach "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre" haben die Produzenten in der vergangenen Nacht in einem Mini-Trailer den Titel für den neuen Film bekanntgegeben. Er wird "No Time To Die" heißen - "Keine Zeit zu sterben".

Für den 25. Bond wird bereits seit rund vier Monaten gedreht, unter anderem gab es im Netz Fotos von Dreharbeiten in Norwegen und London zu sehen. Nächster Drehort ist das süditalienische Matera. Die Vorbereitungen in der Kleinstadt laufen bereits.

Handlung noch weitgehend geheim

Was die Handlung angeht, haben sich die Produzenten bisher wenig in die Karten gucken lassen. Zu Beginn von "No Time To Die" befindet sich Bond noch außer Dienst, nachdem er seinen Job am Ende von "Spectre" 2015 quittiert hat. Seine berühmte Nummer 007 soll nach Informationen britischer Medien nun die Agentin Nomi tragen, die von Lashana Lynch gespielt wird. Im Internet hatte es deshalb Spekulationen gegeben, die 31-Jährige würde Daniel Craig als erste Frau ablösen. Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") soll den Bösewicht spielen, angeblich können sich Fans auch über ein Comeback von Christoph Waltz als Blofeld freuen.

In Deutschland startet "No Time To Die" laut Universal Pictures Germany am 2. April 2020 in den Kinos.

