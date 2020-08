Stand: 28.08.2020 06:37 Uhr - NDR 1 Welle Nord

19 neue bestätigte Corona-Infektionen in SH

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 3.999 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 19 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle blieb gleich. Aktuell befinden sich sieben Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 08:00

Wohnungsbrand in Flensburg - ein Verletzter

Unruhige Nacht für die Bewohner eines Hauses in der Viktoriastraße in Flensburg: Dort ist laut Feuerwehr gegen 3.30 Uhr ein Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen. Sieben Menschen mussten raus aus dem Haus. Ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum es brannte, ist noch unklar. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 08:00

Bund und Länder einigen sich auf neue Corona-Regeln

Maskenpflicht, Corona-Tests, private Feiern: Bund und Länder haben sich in einer Videoschalte auf zum Teil neue Regeln geeinigt. Für Schleswig-Holstein soll folgendes gelten: Wer beim Einkaufen oder in Bus und Bahn keinen Mundschutz trägt, muss weiterhin 150 Euro Strafe zahlen. Und in Schleswig-Holstein bleiben die Regeln für private Feiern unverändert: Im privaten Bereich dürfen in Innenräumen bis zu 50 Menschen teilnehmen, draußen gilt eine Grenze von 150.

Corona: Chöre und Blasorchester dürfen bald wieder proben

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, die Corona-Regeln für Hobbymusiker zu lockern. Chöre und Blasorchester sollen ab kommender Woche wieder drinnen üben dürfen. Der Abstand von Sängern oder Bläsern werde 2,50 Meter betragen. Öffentliche Auftritte seien aber weiterhin nicht möglich. Das Kabinett will über Corona-Anpassungen am kommenden Dienstag entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 06:00

Landeselternbeiräte loben Lockerung des Schnupfenplans

Der neue sogenannte Schnupfenplan wird in Schleswig-Holstein unterschiedlich aufgenommen. Wenn Kinder nicht bei jeder kleinen Erkältung zuhause bleiben müssten, würden weniger Betreuungsprobleme entstehen, sagte Landeselternbeirätin Claudia Pick. Lob kommt auch von Kinder- und Jugendärzten. Kritik hagelt es dagegen von der GEW: Die Gewerkschaft befürchtet, dass zu viele kranke Kinder in die Schulen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 06:30

Versuchter Mord: Haftbefehl gegen Jugendlichen

Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 15-Jährigen. Ein Richter hat nach Angaben der Anklagebehörde Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen. Laut Staatsanwaltschaft steht der Junge unter Verdacht, einer 78-jährigen Frau am Montagmittag auf einer Straße im Kieler Stadtteil Mettenhof ein Messer in den Rücken gestochen zu haben. Die Seniorin kam ins Krankenhaus und konnte der Polizei detaillierte Angaben zum Täter machen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 06:00

Umweltminister will ehrgeizigere Klimaziele

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will den Klimaschutz stärker vorantreiben. Bei der Vorstellung des Klimaschutzberichtes im Landtag kündigte Albrecht an, weitere Maßnahmen zur CO2-Reduktion zu erarbeiten. Außerdem will er die bisher vorgesehenen Ziele anheben - stärker als im Koalitionsvertrag mit CDU und FDP vereinbart. Der Umweltminister will in den kommenden Monaten das Klimaschutz- und Energiewendegesetz überarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 07:00

Timmendorfer Strand: Bürger entscheiden über Zukunft ihres Bürgermeisters

Die knapp 9.000 Einwohner von Timmendorfer Strand dürfen am 22. November über die Zukunft ihres Bürgermeisters Robert Wagner entscheiden. Mit den Stimmen aller Fraktionen beschloss die Gemeindevertretung am Donnerstag einstimmig, dass es einen Bürgerentscheid zur möglichen Abwahl Wagners geben soll. Fast alle Fraktionen werfen Wagner vor, nicht angemessen mit den Verwaltungsmitarbeitern umzugehen. Der Bürgermeister selbst ist seit sieben Wochen krank. Bis zu dem Bürgerentscheid im November ist Wagner beurlaubt worden. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2020 07:00

Wetter: Regen, Sonne und Wolken im Wechsel

Bis zum Mittag regnet es in Schleswig-Holstein zum Teil recht stark. Zum Nachmittag wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Bohmstedt (Kreis Nordfriesland) und auf 20 Grad in Kiel und Norderstedt.

