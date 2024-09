Maisernte in SH läuft: Landwirte mit gedämpften Erwartungen Stand: 20.09.2024 19:40 Uhr Wegen des nassen Sommers rechnen die Kreisbauernverbände mit einer schwachen Maisernte in diesem Jahr. Autofahrer sollten besonders achtsam sein, weil die Landwirte derzeit das trockene Wetter nutzen.

In einigen Regionen Schleswig-Holsteins läuft die Maisernte inzwischen auf Hochtouren - besonders im Süden des Landes. Auch in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg ist die Maisernte in den vergangenen Tagen gestartet. Viele Landwirte haben den Mais in diesem Jahr laut eigenen Angaben früh angepflanzt, um ihn dann auch früher ernten zu können.

Schwache Ernte erwartet

Mehrere Kreisbauernverbände in Schleswig-Holstein erwarten in diesem Jahr ein eher schwaches Ernteergebnis. Hauptgrund sei zu viel Feuchtigkeit im Sommer. Deswegen seien auch schon Raps- und Getreideernte schlechter als üblich ausgefallen. Die gesamte Maisanbaufläche in Schleswig-Holstein liege wie im Vorjahr stabil bei rund 174.000 Hektar, teilt der Kreisbauernverband Pinneberg mit.

Mehr Traktoren auf den Straßen

Autofahrer müssen sich auf mehr Traktoren und Gespanne im Straßenverkehr einstellen. Weil nächste Woche erneut Regen erwartet wird, haben auch im Norden mehr Bauern bereits mit der Ernte begonnen, bevor es wieder schwieriger wird, die Ernteflächen zu befahren.

Weitere Informationen Viel Regen: Landwirte ziehen durchwachsene Ernte-Bilanz Gegen den Klimawandel kommen die Bauern in Schleswig-Holstein nur bedingt an. Andere Sorten könnten helfen, sagt der Bauernverband. mehr