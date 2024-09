Heikendorf: Fünf Verletzte nach Unfall im Kreis Plön Stand: 20.09.2024 13:06 Uhr Ein Senior ist in Heikendorf bei Kiel in eine Personengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Heikendorf (Kreis Plön) bei Kiel sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr überfuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz am Uferweg direkt an der Kieler Förde einen Poller und fuhr anschließend in eine Gruppe von Menschen. Der Mann aus Baden-Württemberg war nach Polizeiangaben allein mit einem gemieteten Elektroauto unterwegs. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch nicht klar.

Gruppe wollte Kranz zum Gedenken an Soldaten ablegen

Bei der Gruppe handelte es sich um Teilnehmende der U-Boot Fachkonferenz "Subcon". Sie wollten nach Angaben des Unternehmens thyssenkrupp Marine Systems einen Kranz am U-Boot-Ehrenmal Möltenort ablegen. Es sollte an die gefallenen Soldaten in den beiden Weltkriegen erinnert werden.

Polizei geht nicht von Absicht aus

Die Polizei geht aktuell nicht von Absicht, sondern von einem Unfall aus. Drei Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, eine Frau und ein Mann schwer. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren Kreis Plön Kiel