Das sind die besten Handwerksgesellen in SH

In Elmshorn haben am Donnerstag die Landesmeisterschaften Handwerk für die besten Nachwuchsgesellen- und gesellinnen stattgefunden. Eine Auszeichnung bekam dort der Stahlbetonbauer Nico Kumm aus Schafstedt (Kreis Dithmarschen). Für ihn ist die Arbeit mit Beton eine Erfüllung: Am Tag nach dem Betonieren die Wand mit Aussparungen stehen zu sehen, die er selbst eingebaut hat, das mache ihm Spaß, so Kumm. Außerdem ist Jonas Dallmeier aus Bekmünde (Kreis Steinburg) als Landesbester im Straßenbauer-Handwerk geehrt worden. Im Maurerhandwerk konnte sich Jorve Thoröe aus Löwenstedt (Kreis Nordfriesland) durchsetzen. Im November fahren die Sieger zum Bundesentscheid. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Brunsbütteler Industriegespräch

Die Leiter der Werkrunde in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben bei ihrem jährlichen Treffen am Donnerstag mehr Verlässlichkeit und mehr vorausschauendes Handeln von der Politik gefordert. Nur so ließen sich die Chancen nutzen, die die Energiewende für die Westküste mit sich bringe, heißt es von den Leitern der größten Betriebe in Brunsbüttel. Zum Beispiel forderten sie niedrigere, verlässlichere Strompreise und eine bessere Straßen- und Schieneninfrastruktur. Frank Schnabel, der Sprecher der Werkleiterrunde, sieht ansonsten die Gefahr, dass insbesondere globale Unternehmen sich vom Standort abwenden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

Fridays for Future in Husum

"Fridays for Future" ruft am Freitag bundesweit zum Klimastreik auf. Auch an der Westküste wird für mehr Klimaschutz demonstriert - zum Beispiel in Husum (Kreis Nordfriesland). Dort starten die "Parents for Future" zur Klimademo - ab 13 Uhr vom Bahndamm Richtung Marktplatz. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2024 08:30 Uhr

