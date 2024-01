Stand: 26.01.2024 07:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Letzter Arbeitstag für viele Prinovis-Mitarbeiter

Für viele Beschäftigte der Druckerei Prinovis in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist heute der letzte Arbeitstag. Der Bertelsmann-Konzern, dem die Druckerei gehört, schließt den Standort. 400 ehemalige Angestellte haben inzwischen neue Jobs gefunden, 140 Personen sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein in eine Transfergesellschaft gewechselt. Seit 2005 hatte Prinovis in Ahrensburg zum Beispiel die Gala oder die Apothekenumschau gedruckt. Da die Auflagen zurück gegangen waren, hatte sich nach Angaben der Geschäftsleitung auch das Tiefdruckverfahren nicht mehr gelohnt. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:00 Uhr

Feuer in Elmshorner Parkhaus

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht ein Auto in einem Parkhaus im Flamweg gebrannt. Wie die Leitstelle mitteilte, konnten die Feuerwehrleute den Brand nur unter Atemschutz löschen. Warum der Wagen brannte, klärt nun die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:00 Uhr

Vogelzählaktion: Wacholderdrossel wieder öfter gezählt

Mehr als 7.500 Menschen aus Schleswig-Holstein haben sich in diesem Jahr an der Mitmach-Aktion des Naturschutzbundes NABU beteiligt und Vögel in ihrem Garten gezählt. In ganz Deutschland waren es rund 130.000. Die Wacholderdrossel wurde in diesem Jahr wesentlich häufiger in den Gärten gesichtet - rund 2,5-mal so oft wie im Jahr zuvor. Der Haussperling ist in diesem Jahr erneut der häufigste Gast an den Futterplätzen im Park, auf dem Balkon oder im Garten. Auf Platz zwei und drei landeten die Amsel und die Kohlmeise. Die gesammelten Daten sollen Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt geben. Die nächste Zählung findet vom 9. bis 12. Mai statt. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:00 Uhr

Freie Fahrt für Güterzüge privater Eisenbahnunternehmen

Güterzüge von privaten Eisenbahnunternehmen haben aufgrund des GdL-Streiks der Lokführer derzeit freie Fahrt - auch in Schleswig-Holstein. Ein Versorgungsengpass sei also nicht zu befürchten, sagt der Verband der privaten Güterbahnen. Der Mitbewerber, die Deutsche Bahn, spricht dagegen von massiven Einschränkungen für Lieferketten und Industrie. Denn bei ihrer Güterverkehrstochter DB-Cargo wird seit Dienstagabend gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:00 Uhr

Gedenken in Brokstedt zum Jahrestag

Vor einem Jahr sind am Bahnhof in Brokstedt (Kreis Steinburg) bei einem Messerangriff zwei Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden teilweise schwer verletzt. Deshalb wurde am Donnerstag der Opfer gedacht. Neben Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine und Ministerpräsident Daniel Günther waren auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Justizministerin Kerstin von der Decken (alle CDU) vor Ort, der Vater eines der Opfer sprach zu den Anwesenden. Kurz nach 17 Uhr hielten sie auf dem Bahnsteig in Brokstedt eine Schweigeminute ab. Außerdem legten sie Kränze nieder. Mehrere Hundert Menschen nahmen an einem anschließenden Gedenkgottesdienst teil. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 07:00 Uhr

IG BAU vermutet Asbest in 430.000 Gebäuden in SH

In offenbar rund 430.000 Gebäuden in Schleswig-Holstein steckt Asbest. Die Gewerkschaft IG BAU geht davon aus, dass in Gebäuden, die zwischen 1950 und 1990 entstanden sind, fast sicher das krebserregende Mineral zu finden ist. Verbaut wurde der Stoff unter anderem an Fassaden, in Zwischendecken, als Bodenbelag oder Dämmmaterial. Asbest wird erst gefährlich, wenn das Material zum Beispiel bei Sanierungsarbeiten bearbeitet wird. Eine Sanierung kostet Experten zufolge für ein Einfamilienhaus schnell bis zu 30.000 Euro. Die IG BAU fordert deshalb eine Sanierungsprämie für Asbest-Häuser. Diese könnte über ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geschaffen werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 07:00 Uhr

Landesbischöfin zu Missbrauch in evangelischer Kirche: Bemühungen reichen nicht aus

Die Evangelische Kirche in Schleswig-Holstein hat betroffen auf die Ergebnisse der bundesweiten Studie zu sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche reagiert. Landesbischöfin Nora Steen sagte, die Untersuchung zeige, dass die bisherigen Bemühungen um Aufarbeitung nicht ausreichten. Laut Studie gab es seit 1946 bundesweit mindestens 2.225 Kinder und Jugendliche, die in der evangelischen Kirche missbraucht wurden, auch Jungen und Mädchen in Schleswig-Holstein. Forscher und Opfervertreter gehen von einer höheren Dunkelziffer aus. Die evangelische Kirche hatte vor der Präsentation der Studie von etwa 900 Opfern gesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 07:00 Uhr

Das Wetter: Regen, Sonne, Sturmböen

Heute gibt es zunächst oft dichte Wolken und zeitweise Regen. Zum Nachmittag kommt von Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg her wechselnde Bewölkung mit gelegentlichen Schauern auf. Später kommt auch die Sonne heraus. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Amrum und bei 10 Grad in Halstenbek. Teils ist starker, von Südwest auf West bis Nordwest drehender Wind mit stürmischen Böen und einzelnen Sturmböen möglich. An der See sind auch schwere Sturmböen möglich, am späten Abend lassen die nach. Ab dem Nachmittag gibt es erhöhte Wasserstände an Nordsee und Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 06:00 Uhr

