Stand: 29.04.2024 09:08 Uhr

Nur noch wenige Quartiere an der Nordseeküste frei

Die Urlaubsorte an der Nordseeküste melden eine gute bis sehr gute Auslastung. Durch die gestiegenen Temperaturen hätten sich viele Kurzentschlossene zu einem Urlaub im Mai entschieden, sagten die Sprecher der Tourismus-Zentralen. Die Saison war aufgrund des kalten Wetters und der frühen Ostertage langsamer angelaufen. Aber der Mai sei auch traditionell ein sehr starker Tourismus-Monat, sagte Robert Kowitz, Leiter des Tourismus-Marketing-Service TMS in Büsum (Kreis Nordfriesland). Kurzentschlossene sollten sich möglichst vor der Anreise auf den offiziellen Internetseiten der Tourimus-Zentralen informieren. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Deich in Friedrichskoog wird fit gemacht

Die ersten Bauarbeiten für die Deichverstärkung in Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen haben begonnen. Heute Vormittag findet der offizielle erste Spatenstich mit Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) statt. In den kommenden zwei Jahren soll der Deich auf einer Länge von knapp zwei Kilometern erhöht und verbreitert werden. Dazu wird auch der Badestrand in Friedrichskoog-Spitze modernisiert. Eine Dauer-Ausstellung im Info-Point der Deichpassage informiert über die geplanten Großprojekte. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Führungen zur Baustelle. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Demonstration gegen Rechtsextremismus in Nordhastedt

Über 400 Teilnehmende haben am Sonnabend in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) gegen Rechtsextremismus demonstriert. Laut Polizei blieben die Veranstaltungen friedlich. Aufgerufen zur Kundgebung vor der Katharinenkirche hatten die Gemeinde Nordhastedt und die evangelische Kirchengemeinde, unterstützt von dem Bündnis "Meldorf ist bunt" und der Initiative "Omas gegen Rechts". Zudem gab es eine Kundgebung der Antifa mit 50 Teilnehmenden. Grund für die beiden Kundgebungen war eine ursprünglich für diesen Sonnabend in Nordhastedt geplante Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die aber bereits vor Wochen abgesagt worden war. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

