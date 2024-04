Stand: 29.04.2024 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

FSG Nobiskrug: Schwimmkran "Griep" wird verabschiedet

Seit Monaten gibt es Probleme bei FSG Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst verspricht seit Oktober Aufträge und die Bezahlung aller offenen Posten wie Sozialabgaben für alle Mitarbeitende und die Betriebsmittel auf den Werften. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat Windhorst bisher aber keine Taten folgen lassen. Jetzt wird einer der letzten verbliebenen Aufträge in Rendsburg, der Schwimmkran der Marine namens "Griep", vom Auftraggeber wieder abgeholt. Der Betriebsrat will am Montagvormittag zusammen mit Werftmitarbeitern den Schwimmkran symbolisch verabschieden. Zwei Schlepper sollen ihn aus der Eider durch den Nord- Ostsee-Kanal ins Marinearsenal nach Warnemünde bringen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

UKSH Kiel erhält modernes Laborzentrum

Das UKSH in Kiel eröffnet heute eines der modernsten Laborzentren Deutschlands. Nach Angaben des ärztlichen Leiters des Diagnostikzentrums, Ralf Junker, sei der 6.000 Quadratmeter große Neubau etwas Besonderes: "Patienten merken es dadurch, dass sie möglicherweise eine kürzere Liegezeit haben, weil Laboranalysen schnell zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es dann so, dass wir ein sehr breites Spektrum an Laboranalytik bieten." | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

