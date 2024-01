Missbrauch in evangelischer Kirche: Laut Studie Tausende Betroffene Stand: 25.01.2024 15:52 Uhr Erstmals hat ein unabhängiges Forscherteam sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche untersucht. Die am Donnerstag in Hannover vorgestellte Studie geht von Tausenden Betroffenen aus.

Die Zahl der Missbrauchsopfer in der evangelischen Kirche und Diakonie ist weitaus höher als bisher angenommen. In der "ForuM"-Studie eines von der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragten Forscherteams ist von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede. Das sei jedoch nur "die Spitze der Spitze des Eisbergs", sagte Studienleiter Martin Wazlawik bei der Präsentation der Studienergebnisse am Donnerstag. Dem Forschungsverbund hätten deutlich weniger Akten zur Verfügung gestanden als etwa den Studienmachern der katholischen Studie zum sexuellen Missbrauch. So legte nur eine von 20 Landeskirchen umfassend Personalakten vor.

Hochrechnung: 9.355 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht

Auf Basis umfangreicher Daten aus einer einzigen Landeskirche und Erfahrungswerten anderer Untersuchungen haben die Wissenschaftler eine Hochrechnung vorgenommen. Den Wissenschaftlern zufolge sind demnach seit 1946 bundesweit 9.355 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht worden. Die Zahl der Beschuldigten liege bei 3.497 - davon seien ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Bislang ging die evangelische Kirche von rund 900 Missbrauchsopfern aus.

99,6 Prozent der Beschuldigten sind männlich

Weiter heißt es in der in Hannover erstellten Studie, dass rund 64,7 Prozent der Missbrauchsopfer männlich und rund 35,3 weiblich waren beziehungsweise sind. Bei den Beschuldigen handelt es sich demnach zu 99,6 Prozent um Männer. Für die Studie hat ein unabhängiges Forscherteam im Auftrag der EKD rund 4.300 Disziplinarakten, 780 Personalakten und rund 1.320 weitere Unterlagen ausgewertet. Es ist das erste Mal, dass sich ein unabhängiges Forscherteam mit dem Thema sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche beschäftigt hat.

Betroffene fordert Konsequenzen und Hilfe vom Staat

Die Studie sei jedoch nicht nur an den Zahlen zu messen, betonte die Betroffenenvertreterin Katharina Kracht am Donnerstag. Zahlen und Daten der Kirche seien nicht wichtiger als die Betroffenen. Kracht, die als Beirat des Forschungsverbundes an der Studie mitgewirkt hat, lobte die Einbindung von rund 100 Betroffenen in der Studie - als Interviewpartnerinnen und -partner und als Co-Forschende. Sie forderte, die Aufarbeitung von Fällen und Strukturen noch stärker voranzutreiben - auch mithilfe des Staates. "Die Kirche ist für die Betroffenen kein Gegenüber", so Kracht. Benötigt würden externe Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Darüber hinaus bräuchten Betroffene das "Recht auf Aufarbeitung". Die Studie könne daher nur ein Anfang sein. "Wenn die EKD sich jetzt wieder in die Hinterzimmer zurückziehen will, bis zur Synode, ist das eine derbe Enttäuschung für die vielen Betroffenen." Es dürfe nicht noch mehr Zeit vertrödelt werden. "Es ist genug, es ist schon lange genug."

Föderalismus "Grundpfeiler für sexuelle Gewalt"?

Auch der Betroffenensprecher Detlef Zander forderte eine übergeordnete Stelle mit Durchgriffsrechten. "Es kann nicht sein, dass jede Landeskirche machen kann, was sie möchte." Der Föderalismus in der Struktur der evangelischen Kirche sei ein "Grundpfeiler für sexuelle Gewalt" und verhindere die Aufklärung. Nun liege es an der EKD, verbindliche Standards in den Landeskirchen durchzusetzen. Dem Umgang mit Betroffenen in den Landeskirchen bezeichnete er als "unerträglich" und zum Teil so verletzend, "dass Menschen re-traumatisiert wurden".

EKD-Ratsvorsitzende bittet um Entschuldigung

Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs sagte bei der Vorstellung der Studie, Kirche und Diakonie hätten eklatant versagt und seien Betroffenen nicht gerecht geworden. "Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann sie, die sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten." Diese Bitte um Entschuldigung könne nur glaubwürdig sein, "wenn wir auch handeln und mit Entschlossenheit weitere Veränderungsmaßnahmen auf den Weg bringen". "Wir haben diese Studie gewollt, wir haben sie initiiert und wir nehmen sie an, mit Demut", sagte Fehrs.

"Sind an Menschen schuldig geworden"

Nordweit sorgen die Ergebnisse der Studie für Erschütterung. Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, sagte: "Wir haben als Kirche vielfach versagt und sind an Menschen schuldig geworden." Sie empfinde tiefe Scham, hieß es am Donnerstagmittag in einer Mitteilung. "Dass Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Raum unserer Kirche tiefes Leid zugefügt wurde, dass sie Gewalt und schweres Unrecht erlitten haben, erschüttert mich immer wieder", so Kühnbaum-Schmidt. Sie wolle sich mit der Nordkirche an den Beschlüssen des EKD-Beteiligungsforums orientieren. "Als Nordkirche müssen wir uns ehrlich eingestehen, dass wir von deutlich mehr Fällen als den in der "ForuM"-Studie aufgeführten, ausgehen müssen."

