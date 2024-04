Stand: 29.04.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bernd Olbrich wird neuer Polizeichef in Lübeck

Die Hansestadt Lübeck bekommt einen neuen Polizeichef: Bernd Olbrich, bisher Direktionsleiter der Polizei in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), wird heute von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlinn-Waack (CDU) offiziell in das Amt eingeführt. Sein Vorgänger Norbert Trabs geht in den Ruhestand. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Sammlung der Briefe von Johannes Brahms erweitert

Das Brahms-Institut Lübeck erhält zwei weitere Briefe des Komponisten Johannes Brahms. Wie die Musikhochschule Lübeck mitteilte, konnte durch eine Schenkung und durch einen Ankauf die Sammlung von mittlerweile mehr als 200 Schreiben um zwei weitere ergänzt werden. Die Briefe aus den Jahren 1884 und 1896 würden die feine Ironie und den Witz des Komponisten widerspiegeln und die Sammlung in hervorragender Weise ergänzen, so Institutsleiter Wolfgang Sandberger. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

