Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Bollingstedt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag im Kreis Schleswig-Flensburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Abend in der Nähe von Bollingstedt von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Nachdem der Mann gefunden wurde, wurde er noch wiederbelebt. Er verstarb jedoch später an seinen Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 10:00 Uhr

FSG Nobiskrug: Schwimmkran "Griep" wird verabschiedet

Seit Monaten gibt es Probleme bei FSG Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst verspricht seit Oktober Aufträge und die Bezahlung aller offenen Posten wie Sozialabgaben für alle Mitarbeitende und die Betriebsmittel auf den Werften. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat Windhorst bisher aber keine Taten folgen lassen. Jetzt wird einer der letzten verbliebenen Aufträge in Rendsburg, der Schwimmkran der Marine namens "Griep", vom Auftraggeber wieder abgeholt. Der Betriebsrat will am Montagvormittag zusammen mit Werftmitarbeitern den Schwimmkran symbolisch verabschieden. Zwei Schlepper sollen ihn aus der Eider durch den Nord- Ostsee-Kanal ins Marinearsenal nach Warnemünde bringen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Spontane Demo gegen AfD-Veranstaltung in Schleswig

In der Innenstadt von Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am späten Sonnabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Leitstelle versammelten sich spontan zahlreiche Menschen in der Straße "Am Lornsenpark" vor einem Lokal, weil darin eine Veranstaltung der AfD mit etwa 20 Mitgliedern stattfand. Etwa 30 Menschen aus der linken Szene protestierten laut Polizei mit Plakaten und Sprechchören gegen die Veranstaltung. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten das Gebäude sowie die Demo ab. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Kirchenkreis Nordfriesland: Abschied für Propst Jürgen Jessen-Thiesen

Der Kirchenkreis Nordfriesland hat am Sonntag in der St. Marien Kirche in Husum Propst Jürgen Jessen-Thiesen verabschiedet. Der Propst war 15 Jahre für den Kirchenkreis tätig. In seiner Amtszeit trieb er unter anderem Projekte wie das Evangelische Regionalzentrum Westküste voran. Dort sind die Kinder- und Jugendarbeit, die Frauenarbeit, die ökumenische und diakonische Bildungsarbeit, die Arbeitsstelle "Integration von Geflüchteten" und das Fördermittelmanagement an einem Ort untergebracht. Ein besonderes Anliegen war dem Probst auch die Sanierung der denkmalgeschützten Kirchen auf Eiderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

