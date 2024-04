Anwohner hörten Schüsse: Polizeieinsatz in Lübeck-St. Lorenz Stand: 29.04.2024 14:33 Uhr In Lübeck hat am Montag ein größerer Polizeieinsatz stattgefunden. Mehrere Menschen hatten Schüsse gemeldet. Die Polizei kontrollierte einen Verdächtigen sowie dessen Wohnung - eine Waffe wurde aber nicht gefunden.

Am frühen Montagmorgen hatten Anwohnende der Schönböckener Straße im Stadtteil St. Lorenz laut Polizei per Notruf gemeldet, dass ein Mann mit einer Waffe mehrfach von einem Balkon in die Luft geschossen haben soll. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot an und umstellten das Wohnhaus. Zuerst hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Verdächtiger kontrolliert, keine Waffe gefunden

Auch das Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Einige Straßen im Bereich wurden zeitweise gesperrt, der Busverkehr umgeleitet. Als ein Mann das betroffene Haus verließ, stellte sich heraus, dass es sich um den Verdächtigen handelte, von dessen Balkon die Schüsse abgegeben worden sein sollen. Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige kontrolliert und auch seine Wohnung durchsucht. Eine Waffe fanden die Beamten bei ihm aber nicht. Die Polizei ermittelt nun, ob der 30-Jährige möglicherweise doch gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

