Rechte Parolen in zwei Discos: Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 26.01.2024 11:55 Uhr Junge Erwachsene sollen in einer Diskothek in Pahlen zum Song "L'Amour Toujours" Parolen gegen Ausländer gesungen haben. In Schenefeld soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Nachdem in zwei Diskothek in Schleswig-Holstein junge Erwachsene rechtsradikale Parolen gesungen haben sollen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. "Die Vorgänge richten sich gegen Unbekannt", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow.

Rechte Parolen zu "L'Amour Toujours"

Konkret soll ein Vorfall in diesem Monat im Pahlazzo in Pahlen (Kreis Dithmarschen) passiert sein, laut Polizei am 7. Januar. Dort sollen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mehrere junge Erwachsene "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" zum Song "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino gesungen haben. Das hatte Disco-Chef Rudi Diener bestätigt. Ein weiterer Vorfall soll sich Medienberichten zufolge in der Event-Halle in Schenefeld (Kreis Steinburg) ereignet haben - am 20. Januar. Rechte Parolen zu "L'Amour Toujours" zu singen ist offenbar ein Trend, der gerade auf der Social-Media-Plattform TikTok die Runde macht.

Sütterlin-Waack: Keine Lapalie

"Das ist sehr ernst zu nehmen und ich finde nicht, dass das eine Lappalie ist", sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu dem Vorfall. Der SPD-Landtagsabgeordnete Niclas Dürbrook sagte NDR Schleswig-Holstein, unabhängig von den Ermittlungen habe auch der Betreiber einer Disco dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren könne. Der Betreiber der Disco in Pahlen sagte unterdessen, er wolle das Lied "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino nicht mehr spielen.

