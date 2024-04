Stand: 29.04.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Segeberg: Sanierung der B206 endet

Die Sanierung der B206 in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) geht heute zu Ende. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Ab Dienstag können Autofahrerinnen und Autofahrer wieder mit Tempo 50 und auf allen Fahrspuren über die Bundesstraße fahren. Einen Monat lang wurde die Straße erneuert und Schlaglöcher beseitigt. Teilweise war es zu langen Staus gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Brücke über A1 wird erneuert - Bauarbeiten beginnen

Auf der A1 beim Autobahnkreuz Bargteheide im Kreis Stormarn beginnen die Bauarbeiten an einer überführenden Brücke. Laut Autobahn GmbH muss die Erneuerung zunächst vorbereitet werden. Die Fahrbahn am Autobahnkreuz in Richtung Lübeck ist deshalb nur zweispurig. Ende 2025 soll die neue Brücke dann fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Forscherinnen und Forscher nehmen Kalkberg unter die Lupe

Eine Gruppe Studierender von den Universitäten in Bamberg, Kiel und im schwedischen Uppsala untersucht momentan die Landschaft rund um den Kalkberg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Dort bereiteten sich vor etwa 300 Jahren Zehntausende Soldaten aus Dänemark und Schweden auf eine Schlacht vor. Die in dieser Zeit entstandenen Hügel, Wälle und Senken sind bis heute erhalten und werden nun erforscht. Die Gruppe ist noch bis Freitag unterwegs. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen dann später veröffentlicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt gewinnt

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Eintracht Norderstedt am Sonntagnachmittag gegen Kilia Kiel mit 5:1 gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Norderstedt (Kreis Segeberg) steht drei Spiele vor Saisonende mit 37 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der Regionalliga Nord. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 08:30 Uhr

Nach Sperrung: A23 zwischen Tornesch und Elmshorn früher fertig als geplant

Nach der Sperrung der A23 im Kreis Pinneberg zwischen Tornesch und Elmshorn sind die Reparaturarbeiten früher fertig als geplant. Die Strecke in Richtung Heide wurde bereits am Sonntagnachmittag um 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben - und nicht wie geplant am Montagmorgen um 5 Uhr. Laut Autobahn GmbH mussten wichtigen Arbeiten an der Fahrbahndecke getätigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 18:00 Uhr

