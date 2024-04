Stand: 29.04.2024 06:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Sperrung: A23 zwischen Tornesch und Elmshorn früher fertig als geplant

Nach der Sperrung der A23 im Kreis Pinneberg zwischen Tornesch und Elmshorn sind die Reparaturarbeiten früher fertig als geplant. Die Strecke in Richtung Heide wurde bereits am Sonntagnachmittag um 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben - und nicht wie geplant am Montagmorgen um 5 Uhr. Laut Autobahn GmbH mussten wichtigen Arbeiten an der Fahrbahndecke getätigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 18:00 Uhr

Wetter: Mehr Sonne als Wolken und trocken

Heute weitgehend trockene Mischung aus Sonne und Wolken, vorübergehend länger heiter oder durch Saharastaub eingetrübter Himmel. Höchstwerte 16 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg), an der See 13 bis 16 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2024 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2024 | 06:00 Uhr