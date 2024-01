Stand: 02.01.2024 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sprit zum Jahreswechsel teurer geworden

Nach Angaben des ADAC sind die Kraftstoffpreise im neuen Jahr angestiegen. Benzin koste nun etwa vier Cent mehr, Diesel fünf Cent. Grund dafür sei die höhere CO2-Abgabe. Die rund 180.000 Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein würden dadurch im Durchschnitt etwa 33 Euro mehr ausgeben - bei einer angenommenen Fahrstrecke von 40 Kilometern hin und zurück. Im Laufe des Jahres könnten die Spritpreise noch weiter steigen, unter anderem durch den Krieg im Nahen Osten. Er gefährde die Lieferwege für Öl, so ein Sprecher des ADAC. Man fordere deshalb eine Erhöhung der Entfernungspauschale. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 06:00 Uhr

FDP-Mitglieder wollen in Ampel-Koalition bleiben

Die Mitglieder der FDP haben sich in einer bundesweiten Befragung knapp für den Verbleib in der Ampel-Koalition ausgesprochen. An der Befragung beteiligten sich gut ein Drittel der Mitglieder. Der Landesvorsitzende der FDP, Oliver Kumbartzky, sagte, das Ergebnis zeige, dass die Partei die weitere Beteiligung an der Regierung will. Das Votum wertete er als einen Arbeitsauftrag. Auch Fraktionschef Christopher Vogt meinte, die Parteiführung habe durch das Ergebnis den Auftrag bekommen, zum Beispiel den Kurs in der Wirtschafts-, Migrations- und Energiepolitik zu ändern. Laut FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki gibt das Ergebnis Rückenstärkung für einen selbstbewussten Kurs innerhalb der Ampel. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 06:00 Uhr

Dänemark: Zwei Kinder nahe der deutschen Grenze entführt

In Dänemark sind nahe der deutschen Grenze in der Silvesternacht zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren entführt worden. Laut dänischer Polizei wurde der 49 Jahre alte Vater in der Nähe eines Restaurants im Ort Gråsten kurz nach Mitternacht mit seinen beiden Kindern angegriffen. Die Kinder wurden daraufhin gezwungen, in ein Auto zu steigen. Die Täter flohen anschließend in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen. Der Fall steht laut den Beamten womöglich in Verbindung mit einem laufenden Sorgerechtsstreit. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 06:00 Uhr

Innenministerin dankt Einsatzkräften für Silvesternacht

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat eine insgesamt positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. Die Polizei habe landesweit 955 Einsätze zum Jahreswechsel gezählt. Sie danke allen Einsatzkräften für ihren umsichtigen, besonnenen und schnellen Einsatz an Silvester, so die Ministerin. Größere Krawalle habe es nicht gegeben. Vereinzelt wurden laut Sütterlin-Waack Polizeikräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen, wie etwa in Kiel, Lübeck, Flensburg oder Elmshorn (Kreis Pinneberg). Dabei wurden Beamten teils leicht verletzt. Die Feuerwehr meldete keine größeren Vorfälle. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 06:00 Uhr

Drei neue Seebrücken für Lübecker Bucht im Sommer fertig

Der Seebrücken-Neubau in den Tourismus-Hotspots an der Lübecker Bucht kommt voran. Wie die Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) mitteilte, soll das zwölf Millionen Euro teure Bauwerk nach Verzögerungen nun Ende Mai fertig werden - sofern das Wetter mitspiele. Auch in Haffkrug und Scharbeutz werden neue Seebrücken gebaut und voraussichtlich im Sommer eröffnet. Insgesamt werden insgesamt 38 Millionen Euro für die drei Touristenattraktionen ausgegeben. Wegen des Krieges in der Ukraine hatten sich die ursprünglich geplanten Baukosten verdoppelt. Das Land Schleswig-Holstein trägt fast 90 Prozent der Kosten. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 06:00 Uhr

