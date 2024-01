Nach tödlichem Streit in Heide: Kein Haftbefehl gegen Hamburger Stand: 02.01.2024 13:36 Uhr In Heide ist ein Mann bei einem Streit vor einem Lokal am Samstagabend so schwer verletzt worden, dass er später in der Klinik seinen Verletzungen erlag. Ein Mann aus Hamburg wurde zunächst festgenommen, Haftbefehl wurde nicht erlassen.

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist es am Samstagabend vor einem Lokal in der Straße Schuhmacherort zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei hätten sich die Beteiligten gegenseitig schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ein 21-Jähriger musste reanimiert werden. Er erlag seinen Verletzungen später im Heider Westküstenklinikum. Woher der Mann kommt, ist noch nicht bekannt.

Tödlicher Streit in Heide: Mann aus Hamburg festgenommen

Rettungskräfte brachten auch den zweiten Beteiligten, einen 30-Jährigen aus Hamburg, in die Klinik. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass kein dringender Tatverdacht bestehe und deshalb kein Haftbefehl gegen den Mann beantragt wurde. Es könne nicht eindeutig bewiesen werden, wer den Streit begonnen und wer in Notwehr gehandelt habe, hieß es zur Begründung. Weitere Einzelheiten zu der Tat will die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht bekannt geben. Zuerst hatte die "Dithmarscher Landeszeitung" über den Einsatz berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen